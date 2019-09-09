Адомайтис после последнего матча покинет пост главного тренера сборной Литвы

Литовской сборной по баскетболу на чемпионате мира в Китае осталось сыграть в одном матче со сборной Доминиканской Республики. Однако накануне этого матча больше внимания привлекал скандальный матч со сборной Франции. Перед матчем, который состоится 9 сентября, тренер сборной Дайнюс Адомайтис объявил о своем уходе с поста.

"Быть может, это мое последнее интервью", – сказал после субботнего поражения Адомайтис, который планировал объявить о своей отставке после последнего матча.

Адомайтис тренировал сборную с 2016 года, после того как с поста главного тренера ушел Йонас Казлаускас. 45-летнему тренеру не удалось добиться особого успеха - на ЧЕ 2017 года сборная не прошла в четвертьфинал, проиграв Греции.

В отборочных матчах воспитанники Адомайтиса потерпели лишь одно поражение, сыграв 12 матчей, однако на чемпионате мира не прошли в четвертьфинал.

"Я думаю, что все все прекрасно понимают. Это значит лишь одно. Для литовской сборной место в топе 16-и команд - не самый лучший результат. За него отвечает тренер, другого варианта я не вижу, – сказал он. – Тут даже нечего обсуждать. Решение в голове уже принято. Еще перед чемпионатом я сказал, что удовлетворяет лишь один результат. Попасть на олимпиаду. Мы знали, чего можем достичь, чтобы это осуществить. О чем тут еще говорить".

Адомайтис сказал, что его решение не имеет ничего общего с позицией Литовской федерации баскетбола.

"Это моя личная позиция. У меня как у человека есть определенные амбиции, включая рабочие", – отметил он. Обобщая чемпионат он сказал, что команда играла хорошо, не удовлетворяет лишь окончательный результат.

"Остался один матч, в котором мы будем играть ради чести и наших фанатов. Мы обязаны сосредоточиться и сделать свое дело. Особенно жалко фанатов, ради них мы обязаны сделать нашу любимую работу до конца. Это люди, которые специально брали отпуск, чтобы приехать в Китай, весь год откладывали деньги. Мы ради них должны выйти на площадку и бороться за победу, забывая обо всем, что есть у нас за плечами", – сказал тренер.