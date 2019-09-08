Лидер туринского "Ювентуса" Роналду из аэропорта вместе с командой на автобусе отправился в гостиницу Kempinski.
10 сентября, в 21:45 ч. португальская сборная сыграет в отборочном матче ЧЕ 2020 со сборной Литвы.
Это будет первая официальная встреча сборных Литвы и Португалии. До этого сборная Литвы потерпела поражение в двух товарищеских матчах.
Единственная тренировка португальской сборной в Вильнюсе состоится 9 сентября вечером.
Португальская сборная после трех матчей с 5 очками на счету занимают в группе "Б" второе место.
Литовская сборная после 4 матчей получила 1 очко, поэтому занимает в группе последнее, 5 место.