FIBA отклонила протест сборной Литвы

После встречи с командой из Франции, которой сборная Литвы проиграла 75:78, потеряв таким образом возможность пробраться в четвертьфинал чемпионата мира, представители национальной группы подали официальный протест в Международную федерацию баскетбола по поводу сомнительного решения судей. Рассмотрев в срочном порядке ситуацию, FIBA в воскресенье утром протест отклонила.

В субботу во время первой встречи с французами в группе L второго этапа чемпионата мира сборной Литвы удалось преодолеть дефицит из 17 очков и вырваться вперед, однако во время драматичного завершения игры они упустили победу.

Как утверждает штаб сборной и игроки, это произошло не без участия судей. Многие их решения вызывали сомнения, но чашу терпения переполнил эпизод с участием Руди Гобера, который не по правилам сбил мяч с кольца во время штрафного броска Йонаса Валанчюнаса.







Как подтвердил изданию Krepsinis.lt пожелавший остаться неназванным арбитр наивысшей категории, ошибка судей была очевидной. Р. Гобер сбил мяч в нарушение правил. В данной ситуации должно было быть засчитано одно очко и сравняться счёт.

О том, что все видели, лишь судьи не видели, говорил и Марюс Григонис, и стратег сборной Дайнюс Адомайтис. Представители литовской сборной положили на стол организации FIBA заявление с протестом.

Не засчитавшие очко арбитры ошиблись, но, по правилам FIBA, протест может быть удовлетворен лишь из-за ошибок секретариата, которых во время игры не замечают судьи или комиссар. Игра может быть переиграна по техническим причинам.

Представители Литовской баскетбольной Федерации заявили, что у них нет надежд на изменение текущей ситуации благодаря протесту, но они хотят обратить внимание FIBA на него и побудить переоценить правила использования видео просмотра.

Инцидент, переполнивший чашу терпения литовцев, зафиксирован на 31 секунде до завершения 4 тайма. В данное время сборная Литвы отставала от соперников 74:76.

Й. Валанчюнас начал бросать штрафные, попал в первый раз, однако во время второго броска мяч сбил Р.Гобер. Сразу же после этого момента французы провели атаку, которую хладнокровным двухочковым завершил Нандо де Коло.

Литовской сборной в Китае осталось провести одну игру – в понедельник , в 11:00 по литовскому времени, воспитанники Д. Адомайтиса будут играть с баскетболистами Доминиканской Республики, которые проиграли Австралии 76:82.