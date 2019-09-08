Бывший футболист "Зенита" рассказал о "русской мафии" в клубе

Бывший полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Владимир Быстров рассказал, что во времена работы в клубе итальянского тренера Лучано Спаллетти в команде существовала мафия, в которую помимо него входили Александр Кержаков, Александр Анюков, Игорь Денисов и Андрей Аршавин.

"У каждого тренера всегда были свои сподвижники. В Питере это называлось "мафия". Про нас говорили: "Офигели, зажрались". Нас так и прозвали "мафией", - сказал Быстров в интервью Наталье Кларк для канала на YouTube "Быстров и Кларк".

"Мы прекрасно общались с иностранцами, не со всеми, конечно, но те, кто хотел, общался с нами. Это был коллектив, который помогал и Спаллетти, и другим тренерам добиваться нужного результата. Мы держались друг за друга, тренер это видел и делал правильные вещи. Но как только тренер решает, что он может идти один, встает на этот хрупкий мостик - и все. Практика показывает, что такие тренеры долго не выживают", - заключил Быстров, который ранее признавался, что при Спаллетти снизил к себе требования и занимался ерундой.

Проект "Быстров и Кларк" рассказывает об историях из мира футбола и хоккея. Первым героем программы стал главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов, во второй передаче камера была направлена на Ивана Барбашева, который, выиграв Кубок Стэнли в составе клуба "Сент-Луис", привез трофей в российскую столицу.