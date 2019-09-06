Суд согласился освободить футболистов Кокорина и Мамаева условно-досрочно

Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, передает «Интерфакс».

Также суд удовлетворил ходатайство Кирилла Кокорина, брата футболиста.

Заседание проходило в закрытом режиме в колонии №4, где Мамаев и Кокорин отбывают наказание. Они участвовали в процессе.

Прошение об УДО футболисты подали в начале августа.

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