Суд согласился освободить футболистов Кокорина и Мамаева условно-досрочно
Телеканал "Дождь"
06.сентября 2019 10:00
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Aleksandras Kokorinas, Pavelas Mamajevas
Foto: DELFI montažas / Scanpix
Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, передает «Интерфакс».
Также суд удовлетворил ходатайство Кирилла Кокорина, брата футболиста.
Заседание проходило в закрытом режиме в колонии №4, где Мамаев и Кокорин отбывают наказание. Они участвовали в процессе.
Прошение об УДО футболисты подали в начале августа.
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