ВИДЕО: Автомобиль Bugatti сравнялся с болидами и разогнался до 500 км/ч

Компания Bugatti опубликовала видео разгона гиперкара Chiron по испытательному треку Эра-Лессен в Германии. Специально подготовленный предсерийный прототип Bugatti Chiron впервые преодолел барьер скорости в 300 миль в час (483 км/ч). До этого таких скоростей достигали только гоночные болиды, специально созданные для побития рекордов скорости.

За рулем автомобиля находился гонщик Энди Уоллес, победитель гонок в Ле Мане. Достигнутая им скорость была официально подтверждена немецкой Ассоциацией технического контроля машин (TÜV).

Рекордная скорость была достигнута на прямом участке тестовой трассы длиной 8,8 километра, при этом Chiron преодолевал по 136 метров за каждую секунду. Для этого Уоллесу пришлось удерживать педаль газа полностью выжатой в пол в течении 70 секунд.

Предыдущий рекорд принадлежал шведскому Koenigsegg Agera RS — ему в 2017 году удалось достичь скорости 277,87 миль/час (447 км/ч).

Стандартный Bugatti Chiron оснащается 1500-сильным бензиновым мотором W16. Для разгона до 100 км/ч ему требуется 2,5 секунды, а через 13,6 секунды он преодолевает отметку "300 км/ч". Стоимость Chiron начинается от 3,5 млн евро.

Согласно цифрам, приводимым компанией, Chiron расходует 35 литров на 100 км в городском цикле и 15,2 литра – за городом. Эти цифры относятся к езде с нормальной скоростью, на треке машина полностью осушает бак за 12 минут. Chiron за это время преодолеет расстояние около 100 километров.