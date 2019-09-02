В сентябре в Вильнюс приедет Криштиану Роналду

ru.DELFI.lt

Cristiano Ronaldo Foto: Sipa / Scanpix

Португальская сборная по футболу объявила состав своей команды. Португальцы приедут в Вильнюс на встречу с литовской сборной. В списке игроков португальской сборной оказался и Криштиану Роналду, пишет madeinvilnius.lt.

Отборочный матч состоится в Вильнюсе 10 сентября. Билеты на этот матч были распроданы еще в мае. Сборные встретятся на столичном стадионе, на Лекальнисе.

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