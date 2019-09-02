Отборочный матч состоится в Вильнюсе 10 сентября. Билеты на этот матч были распроданы еще в мае.
Сборные встретятся на столичном стадионе, на Лекальнисе.
Португальская сборная по футболу объявила состав своей команды. Португальцы приедут в Вильнюс на встречу с литовской сборной. В списке игроков португальской сборной оказался и Криштиану Роналду, пишет madeinvilnius.lt.
Отборочный матч состоится в Вильнюсе 10 сентября. Билеты на этот матч были распроданы еще в мае.
Сборные встретятся на столичном стадионе, на Лекальнисе.