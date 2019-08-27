В США известного футбольного арбитра не пускали в бар. Его знакомые придумали оригинальное решение

Английский арбитр Говард Уэбб столкнулся в США с необычной проблемой: на входе в бар его попросили предъявить удостоверение личности. Уэбб забыл документ, но его спутники нашли выход из ситуации, пишет Daily Mail.

В Англии Говард — известный человек. С 2003 по 2014 год он судил матчи премьер-лиги. Поэтому, разумеется, у него есть своя страница в "Википедии".

Перед тем как пойти в бар, Говард встречался с журналистами. Они решили продолжить общение в баре, но охранник попросил у всех предъявить удостоверение и тем самым доказать, что всем есть 21 год (несмотря на то, что Уэббу уже 48). Тогда один из журналистов открыл страницу судьи в "Википедии", показал его фотографию — и компания смогла попасть в бар.

Судя по всему, Говарду придется часто открывать эту страницу. Или не забывать свое удостоверение: теперь Уэбб работает в США, где помогает внедрять систему видеопомощи арбитрам (VAR).