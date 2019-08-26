"Я становлюсь еще мокрее и мокрее": журналиста "Матч ТВ" облили водой в прямом эфире

Корреспондент "Матч ТВ" Евгений Евневич вышел в прямой эфир перед футбольным матчем ЦСКА-"Ахмат". Он начал зачитывать составы команд, но его довольно бесцеремонно прервала поливальная машина.

Несмотря на попытку говорить максимально быстро, до столкновения со струей воды Евневич успел назвать только одну фамилию игрока. Он хотел продолжить репортаж, но поливальная машина вернулась.







В интервью Sports.ru Евневич объяснил, что сначала хотел выйти в эфир с другой точки поля, но там ему на лицо падала тень, чем портила кадр. Поливальные машины же, по его словам, не должны были появиться так рано — до начала матча оставалось еще около часа.

"Когда ты в стрессовой ситуации — болтай. Вот и болтал <…> Комментаторы сказали, что переименуют меня в „Мокренько-мокренько“. А я даже не думал, что говорю, что происходит. Я видел, как ребята в похожие моменты паниковали, убегали из кадра. А я думал: ну ладно, поливает тебя — болтай. Смысл прятаться и уходить?"