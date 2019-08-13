Петиция в поддержку Шуклина: "Литве спортсмены нужны до тех пор, пока они завоевывают победы!"

ru.DELFI.lt

Jevgenijus Šuklinas, Londono olimpinių žaidynių sidabro medalis, dopingo mėginiai Foto: DELFI montažas / Scanpix

В понедельник, 5 августа 2019 г., Фондом поддержки спортсменов была опубликована петиция, адресованная Национальному Олимпийскому комитету Литвы (LTOK), пишет портал news.tts.lt.

Поводом для петиции послужило безоговорочное решение LTOK исполнить постановление Международного олимпийского комитета (IOC) о дисквалификации серебряного призера лондонской олимпиады 2012 года Евгения Шуклина и лишении его серебряной медали и всех наград. Авторы петиции возмущены бездействием Олимпийского комитета Литвы, нежеланием отстаивать интересы литовских спортсменов на государственном уровне и действующего по принципу "спасение утопающих - дело рук самих утопающих", когда спортсмены, отдавшие десятилетия спорту и прославляющие имя Литвы во всем мире, вынуждены в одиночку решать свои проблемы. Статьи по теме: Разочаровавшийся в спорте Шуклин занялся новым бизнесом Лишившемуся олимпийской медали и премий Евгению Шуклину грозит остаться и без других трофеев Петиция написана на 5 языках. Подписать петицию, а также ознакомиться с ее полным содержанием можно перейдя по ссылке https://www.peticijos.lt/visos/75343/lietuvai-sportininkai-reikalingi-tik-tol-kol-nesa-pergales/

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