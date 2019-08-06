Российские чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу погибли во время шторма в Крыму

Sports.ru

Федерация кикбоксинга России сообщила, что во время шторма в одной из бухт Севастополя вечером 4 августа погибли две спорстменки.

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