Мик Шумахер впервые победил в гонке "Формулы-2"

Немецкий гонщик Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера, стал победителем второй гонки этапа "Формулы-2" в Венгрии.

Шумахер-младший стартовал с поул-позишн и финишировал первым со временем 43 минуты 59,841 секунды. Это первая победа для 20-летнего пилота в "Формуле-2".

Второе место в гонке занял японец Нобухару Мацусита, третье - бразилец Сержио Сетте Камара. Россиянин Никита Мазепин завершил соревнование 15-м.



"Формула-2" - класс автомобилей с открытыми колесами, существующий с 1948 года. В иерархии FIA серия занимает место между "Формулой-1" и "Формулой-3". У Шумахера-младшего пока нет лицензии королевских гонок, но уже есть контракт с "Феррари".