Литовский пловец Рапшис установил рекорд и заработал золотую медаль

В последний день этапа кубка мира по плаванию в столице Японии Токио 24-летний уроженец Паневежиса Данас Рапшис завоевал вторую золотую медаль.

Плывший по пятой дорожке гражданин Литвы в финале заплыва на 200 метров в свободном стиле после последнего разворота ускорился и Обогнал лидировавшего на трех четвертях дистанции венгра Доминика Кузму (1:45,77 мин) и выиграл золото.

Кроме этого, Д.Рапшис улучшил и рекорд Кубка Мира (1:45,74 мин). После финиша он сказал, что чувствовал себя уставшим, но после того, как он был дисквалифицирован на чемпионате мира, сейчас он должен реабилитироваться и завоевать все.

Бронза досталась американцу Блейку Перони (1:46,62).

Д. Рапшис в отборе среди мужчин по заплыву на 200 метров в свободном стиле финишировал вторым (1:48,31 мин) и уверенно попал в финал. Гражданин Литвы пропустил вперед лишь на три сотых секунды финишировавшего ранее японца Кацухиро Мацумото (1:48,28).

В субботу Д. Рапшис в финале заплыва на 100 метров в свободном стиле занял восьмое место, а в пятницу установил рекорд Кубка Мира и стал чемпионом по заплыву на 400 метров в свободном стиле.

Этапы кубка мира по плаванию проходят в трех регионах - в Азии, Европе и на Среднем Востоке. Всего пловцов примут города семи стран.

Спортсмены на кубке этого года разделят 2,5 млн долларов США (около 2,24 млн евро) призового фонда. Все этапы пройдут в 50-метровом бассейне, а пловцы во время соревнований будут иметь возможность выполнить квалификационные нормативы для участия в Олимпийских играх в следующем году в Токио.