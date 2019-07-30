Полиция Бразилии сняла с Неймара подозрения в изнасиловании

Полиция Бразилии не стала выдвигать обвинения в изнасиловании против звезды сборной Бразилии по футболу и французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймара. Как сообщает бразильский телеканал Globo, обвинения были сняты по итогам расследования.

Было установлено, что Неймар не совершал никакого преступления, а в показаниях обвинявшей его женщины были обнаружены многочисленные противоречия. Полиция не нашла в представленных стороной обвинения материалах свидетельств, позволяющих сделать вывод о виновности футболиста.

Данное решение может быть обжаловано в течение 15 дней.

Напомним в июне модель Нажила Триндади заявила, что Неймар изнасиловал ее в Париже. По словам женщины, преступление было якобы совершено 15 мая в одном из отелей французской столицы. При этом заявление она подала уже в Бразилии, так как была эмоционально потрясена и не решалась обращаться в полицию в другой стране.

Впоследствии девушка изменила показания, заявив, что вступила в связь с Неймаром в отеле по обоюдному желанию, однако во время близости футболист ее избил.

Спортсмен свою вину не признал и заявил, что стал жертвой мошенников, вымогавших деньги. В опровержение выдвинутых против него обвинений Неймар обнародовал личную переписку с девушкой, содержавшую ее пикантные фотографии.