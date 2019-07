Допинг-пробы дали положительный результат на препараты, повышающие работоспособность и спортивные результаты. Исследование, проведенное изданием, выявило, что 16 допинг-проб показали употребление игроками амфетамина, морфина, риталина или триамцинолона.

Восемь из данных проб были взяты в прошлом сезоне, шесть - в сезоне-2017/18, еще две - в сезоне-2016/17.

Звезды были проверены Британским антидопинговым агентством (UKAD), но им позволили играть, так как Футбольная ассоциация Англии (FA) настояла на том, что препараты принимались в соответствии с медицинскими исключениями или разрешенным способом.

