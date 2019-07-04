Впервые в истории Литва встретится с Новой Зеландией

График состязаний национальной сборной Литвы по футболу на 2019 год пополнился новым матчем. Впервые в истории литовская команда встретится с футболистами из Новой Зеландии.

Состязания пройдут 17 ноября в Вильнюсе.

В сентябре и октябре Литва сыграет по два матча в отборе на Чемпионат Европы 2020 года, однако в ноябре осталась одна свободная дата, которую необходимо было заполнить дружеским матчем по регламенту УЕФА.

Сборная Новой Зеландии (рейтинг FIFA – 119) два раза в истории участвовала в этапе групп Чемпионата мира FIFA (в 1982 году в Испании и в 2010 году в Южной Африке ). Команда, которую ещё называют "Киви", также 4 раза участвовала в соревнованиях на Кубок Конфедерации FIFA и пять раз стала чемпионами Лиги народов Океании.

Литовская сборная в этом году сыграет ещё четыре матча дома.