Пятикратная победительница турниров "Большого шлема" опубликовала в Instagram фотографию в белой футболке, на которой радужными буквами написан слоган "Каждый заслуживает любви".
32-летняя спортсменка сфотографировалась в футболке с радужными буквами на мероприятии, посвященном старту продаж ее конфет Sugarpova в лондонском сетевом магазине Kingdom Of Sweets.
Ранее Шарапова не была замечена в активной поддержке гомосексуального сообщества. Лишь однажды Мария заявила New York Times, что среди ее друзей есть геи и лесбиянки, а сама она верит, что у людей должна быть возможность делить свою жизнь с теми, с кем они посчитают нужным.
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Thank you to everyone who came out to celebrate our new #povapopup 🍭 home. You can now find @sugarpova in all of @kingdomofsweetsofficial shops in the 🇬🇧 and also on their website for a last minute elf delivery 🚚. ( so sorry to have to cut the line today 😔, I don’t think we anticipated that many of you but I hope you all got the autographs cards I left behind)
Как выяснили СМИ, эта футболка - подарок жены бывшего футболиста Дэвида Бекхэма и экс-участницы Spice Girls Виктории Бекхэм. Деньги от каждой проданной футболки (90 фунтов) идут в правозащитную организацию Albert Kennedy Trust.
"Я хотела воспеть ЛГБТ-сообщество и его посыл о положительных изменениях и инклюзивности. Я всегда чувствовала глубокую связь с этим сообществом и с гордостью поддерживаю его борьбу за равенство", - цитирует Бекхэм телеканал Eurosport.
Первой соперницей Шараповой в женском одиночном разряде Уимблдона станет с француженка Полин Пармантье. В настоящее время Мария, недавно восстановившаяся от травмы плеча, является 80-й ракеткой мира.