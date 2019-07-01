Теннисистка Мария Шарапова поддержала ЛГБТ-сообщество

Известная российская теннисистка Мария Шарапова в преддверии Уимблдонского турнира выступила в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Пятикратная победительница турниров "Большого шлема" опубликовала в Instagram фотографию в белой футболке, на которой радужными буквами написан слоган "Каждый заслуживает любви".

32-летняя спортсменка сфотографировалась в футболке с радужными буквами на мероприятии, посвященном старту продаж ее конфет Sugarpova в лондонском сетевом магазине Kingdom Of Sweets.

Ранее Шарапова не была замечена в активной поддержке гомосексуального сообщества. Лишь однажды Мария заявила New York Times, что среди ее друзей есть геи и лесбиянки, а сама она верит, что у людей должна быть возможность делить свою жизнь с теми, с кем они посчитают нужным.



Как выяснили СМИ, эта футболка - подарок жены бывшего футболиста Дэвида Бекхэма и экс-участницы Spice Girls Виктории Бекхэм. Деньги от каждой проданной футболки (90 фунтов) идут в правозащитную организацию Albert Kennedy Trust.

"Я хотела воспеть ЛГБТ-сообщество и его посыл о положительных изменениях и инклюзивности. Я всегда чувствовала глубокую связь с этим сообществом и с гордостью поддерживаю его борьбу за равенство", - цитирует Бекхэм телеканал Eurosport.

Первой соперницей Шараповой в женском одиночном разряде Уимблдона станет с француженка Полин Пармантье. В настоящее время Мария, недавно восстановившаяся от травмы плеча, является 80-й ракеткой мира.