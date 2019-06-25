Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет в Италии

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина дʼАмпеццо. Об этом сообщил Международный олимпийский комитет (МОК).

По итогам голосования заявка Милана и Кортины дʼАмпеццо опередила шведские Стокгольм и Оре, которые также совместно претендовали на проведение Зимней Олимпиады 2026 года.

Президент МОК Томас Бах отметил, что выборы продемонстрировали успех стратегии на удешевление и упрощение проектов Игр. Отмечается, что бюджет на Зимнюю Олимпиаду 2026 года снизится на 75% по сравнению с Играми 2018 и 2022 годов, а 13 из 14 олимпийских объектов в Милане и Кортине дʼАмпеццо либо уже построены, либо будут временными.

Кортина дʼАмпеццо уже была столицей Зимних Олимпийских игр в 1956 году. Всего Италия дважды принимала Зимнюю Олимпиаду и один раз Летнюю.

Ближайшие Летние Олимпийские игры пройдут в Токио (2020), Париже (2024) и Лос-Анджелесе (2028). Зимняя Олимпиада 2022 года пройдет в Пекине.