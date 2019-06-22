ФОТО: на вильнюсском проспекте Гедиминаса – репетиция гонок на 1006 километров

В субботу во второй половине дня в Вильнюсе на проспекте Гедиминаса крутились мастера кольцевых гонок Литвы, тарахтели мощные гоночные автомобили, собирались зеваки. Второй год подряд организаторы марафонных гонок – общественная организация Promo events – в сердце столицы Литвы организовала презентацию называемых самым большим в странах Балтии фестивалем кольцевых гонок Aurum 1006 km, которые в этом году будут юбилейными, 20-ми в истории мероприятия.

Все здесь было настоящим – и автомобили, и вспомогательная техника, и управляющие ими команды, и даже островок безопасного движения, где первые навыки приобретали самые юные участники движения – будущее гонщики.

Поприветствовав собравшихся зрителей, гонщиков, руководители команд, спонсоров мероприятия, организатор гонок Aurum 1006 km Дарюс Йонушис пригласил всех 17-20 июля приехать в Палангу, где пройдет юбилейный в истории мероприятия 20-ый гоночный фестиваль.