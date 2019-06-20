Лишившемуся олимпийской медали и премий Евгению Шуклину грозит остаться и без других трофеев

В среду на заседании членов исполнительного комитета Литовского национального олимпийского комитета (ЛНОК) обсуждали судьбу медалей, призов и премий, полученных во время спортивной карьеры проштрафившимся байдарочником Евгением Шуклиным.

12 июня ЛНОК получил письмо из Дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК), в котором сообщалось, что Е. Шуклин был дисквалифицирован на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

Это решение – окончательное и обжалованию не подлежит, поэтому ЛНОК был обязан вернуть серебряную медаль, полученную литовским спортсменом в соревнованиях на дистанции в 200 м, а также диплом призера и значок участника. По окончании заседания исполнительного комитета спортсмену выслали официальное заявление с просьбой исполнить решение МОК.

"Это вещество всегда было под запретом, но его трудно обнаружить. Поэтому, когда технологии улучшились, среди всех выполненных заново положительных допинг-тестов именно это вещество находят чаще всего. В пробах Е. Шуклина впервые в первый раз это вещество не обнаружили не потому, что плохо искали, а потому, что не умели искать.

Данная ситуация – предупреждение для всех: если спортсмены выкрутились в первый раз, это не значит, что они могут быть спокойными", – говоря об обнаруженном в пробе на допинг 33-летнего байдарочника запрещенном веществе дигидрохлорметилтестостерон, которое относят к анаболическим стероидам, отметила Д. Гудзиневичюте.

На заседании исполнительного комитета ЛНОК было также принято решение обсудить с Е. Шуклиным, каким способом он вернёт деньги за автомобиль, подаренный ему за достижения на Олимпийских играх.

Между тем вопрос о проступке спортсмена было решено обсудить и на другом заседании исполнительного комитета, поскольку все еще ожидается решение Дисциплинарной комиссии Международной федерации байдарок и каноэ. Последняя может также дисквалифицировать спортсмена, а это будет означать, что житель Висагинаса может лишиться и и заработанных с 2012 года трофеев.

На заседании исполнительного комитета Д. Гудзиневичюте также поделилась информацией о заседании исполнительного комитета и семинаре Европейского олимпийского комитета, который 17-19 мая прошёл в Вене, Австрия, а советник ЛНОК Альгимантас Гудишкис – об участии в первой сессии Генеральной ассамблеи МОК для представителей культуры и образования, которая 20-22 мая прошла в Олимпии, Греция.

Руководитель мероприятий и проектов Литовского олимпийского фонда представил результаты прошедшего 1 июня в Клайпеде Олимпийского дня, замечания и впечатления участников и организаторов, а также подтвердил дату следующего спортивного праздника. В 2020 году Олимпийский день в Вильнюсе будет проводиться 13 июня. Правда, точное место проведения мероприятия пока что ещё неизвестно.

На заседании исполнительного комитета ЛНОК также утвердили спортивную форму, которую делегация Литвы наденет 28–30 июня во время проходящих в Минске вторых Европейских игр. Делегацию составили 130 человек, среди которых – 73 спортсмена.