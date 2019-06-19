Бывшего президента УЕФА отпустили после допроса по делу о коррупции

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, задержанный по делу о возможных коррупционных нарушениях при выборе страны-хозяйки ЧМ-2022, освобожден в ночь на 19 июня после многочасового допроса, сообщает AFP.

Адвокат Платини Уильям Бурдон заявил, что его подзащитному не предъявлено каких-либо обвинений, добавив, что вокруг дела возникло "много шума на пустом месте". Сам Платини отметил, что многие факты, о которых его спрашивали во время допроса, были ему неизвестны.



Мишель Платини проходит свидетелем по делу о коррупционных связях между окружением бывшего президента Франции Николя Саркози и руководством Катара. Предполагается, что эти связи могли повлиять на предоставление Катару права провести чемпионат мира по футболу 2022 года. Международная федерация футбола (ФИФА) якобы получила от Катара 100 миллионов долларов за право провести ЧМ.

18 июня во Франции полиция задержала бывшего президента УЕФА Мишеля Платини — он является фигурантом дела о коррупционных связях между окружением бывшего президента Николя Саркози и руководством Катара. Предполагается, что эти связи могли оказать решающее влияние на предоставление Катару права провести чемпионат мира по футболу 2022 года.

Расследование, которым занимается Национальная финансовая прокуратура, началось еще в 2016 году. Его проводят по статьям о частной коррупции, преступном сговоре и торговле влиянием. В декабре 2017 года Платини впервые допросили — тогда в статусе свидетеля.

Вместе с Платини задержана советница Саркози Софи Дион. Кроме того, допрошен политик Клод Геан, занимавший посты главы президентской администрации и министра внутренних дел во время президентства Саркози. Геан остается на свободе.

Что интересует прокуратуру



Обед за неделю до выборов. В ноябре 2010 года в Елисейском дворце состоялся обед, на котором присутствовали Саркози, Платини и катарские шейхи и министры. Голосование на выборах страны-хозяйки ЧМ-2022 состоялось через неделю, на нем Платини как представитель Франции отдал голос за Катар. Ранее Платини утверждал, что принял это решение еще до встречи в Париже. В 2014 году газета The Telegraph писала, что в течение нескольких месяцев перед голосованием Платини провел от 30 до 50 встреч с катарскими функционерами.

Продажа ПСЖ катарскому инвестфонду. В 2011 году фонд Qatar Sports Investments купил футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" у американского инвестфонда Colony Capital, владевшего им с 2006 года. Как отмечает Le Monde, руководитель европейского отделения Colony Capital Себастьен Базин — близкий друг Николя Саркози. В 2019 году другая компания Базина — Accor Hotel Group — стала генеральным спонсором ПСЖ, заключив трехлетний контракт более чем на 150 миллионов евро.

Создание телеканала beIN Sports. В 2012 году во Франции был запущен спортивный кабельный телеканал beIN Sports — это "дочка" "Аль-Джазиры", принадлежащей властям Катара. Уже в первом сезоне вещания beIN Sports получил права на показ Лиги чемпионов во Франции, а также права на трансляцию матчей чемпионата Франции в других странах. В ноябре 2018 года сайт Football Leaks, специализирующийся на публикации конфиденциальных документов, писал, что Саркози обещал властям Катара победу в голосовании за ЧМ-2022 в обмен на запуск beIN Sports, а также вложение средств в ПСЖ.

Бонус для ФИФА за победу Катара. В недавнем расследовании The Sunday Times утверждалось, что в начале 2010-х годов власти Катара заключили с ФИФА контракты на общую сумму в 880 миллионов долларов; 100 миллионов из этой суммы были прямо прописаны как бонус ФИФА в случае победы Катара в голосовании за ЧМ-2022. По данным Le Monde, французская прокуратура намеревается допросить по этому эпизоду бывшего главу ФИФА швейцарца Зеппа Блаттера. Он утверждал, что именно влияние Франции, которая склонила на свою сторону еще три страны, привело к итоговой победе Катара над США (14 голосов против восьми).

Победа Катара вызвала крупнейший коррупционный скандал в футболе



Голосование, по итогам которого Катар получил право принять ЧМ-2022, состоялось на заседании исполкома ФИФА в декабре 2010 года. Тогда же страной-хозяйкой ЧМ-2018 выбрали Россию. Итоги заседания почти сразу же вызвали подозрения в коррупции. В первую очередь, они касались Катара — страны без футбольных традиций и с жарким климатом, не подходящим для проведения матчей чемпионата летом. Уже через несколько месяцев в The Sunday Times вышло расследование, в котором говорилось о покупке Катаром голосов африканских федераций.

В 2012 году комиссия ФИФА по этике под руководством американского адвоката Майкла Гарсии начала расследование. Два года спустя федерация объявила о том, что нарушений при выборе стран-хозяек ЧМ-2018 и ЧМ-2022 не обнаружено, и опубликовала краткую выдержку из доклада, подготовленного по итогам расследования. Отчет целиком, несмотря на требования Гарсии, ФИФА долгое время отказывалась публиковать, это было сделано только в 2017 году.

Несмотря на отсутствие прямых доказательств подкупа, доклад Гарсии привел к расследованию коррупции в ФИФА, которое начали правоохранительные органы Швейцарии и США. В 2015 году десяткам футбольных функционеров предъявили обвинения, многие из них были арестованы и впоследствии отстранены от футбола. Блаттер и Платини, против которых не выдвигали прямых обвинений, были вынуждены покинуть посты президентов ФИФА и УЕФА.