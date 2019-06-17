В "Ювентусе" Сарри сменит Массимилиано Аллегри, который покинул клуб по окончании сезона-2018/19 после завоевания восьмого подряд чемпионского титула.
По данным СМИ, "Ювентус" выплатит "Челси" компенсацию в 8 млн евро за переход Сарри, у которого действовал контракт до 2021 года.
UFFICIALE | Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus ➡️ https://t.co/UlTdg53to3#WelcomeSarri pic.twitter.com/pCn6boemVu— JuventusFC (@juventusfc) 16 июня 2019 г.
Сарри возглавлял "Челси" с лета 2018 года и в сезоне сезоне-2018/19 привел команду к победе в Лиге Европы, однако в чемпионате Англии клуб в занял лишь третье место.
Ранее итальянец возглавлял "Наполи" (2015-2018) и в 2016 году признавался лучшим тренером чемпионата Италии.
На пост главного тренера "Челси" претендуют несколько специалистов, но фаворитом является бывший капитан команды 40-летний Фрэнк Лэмпард.