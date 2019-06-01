"Мы не можем сообщить более печальную новость. Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП. Покойся с миром", — сказано в сообщении клуба.

Хосе Антонио Рейес — воспитанник испанского клуба "Севилья". В разное время выступал за "Арсенал", "Реал Мадрид", "Атлетико". Последним его клубом был "Эстремадура".