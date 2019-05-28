Полиция Испании задержала несколько футболистов по делу о договорных матчах

Полиция в Испании задержала 11 человек, в том числе футболистов первого и второго дивизионов, по делу об организации договорных матчей, пишут испанские СМИ. Их подозревают в создании преступной организации для получения выгоды от ставок на матчи.

Как пишет El Mundo со ссылкой на источники в полиции, среди задержанных оказались экс-футболист мадридского "Реала" Рауль Браво, экс-игрок "Вальядолида" Борха Фернандес, бывший футболист испанских клубов первого дивизиона Карлос Аранда, игрок "Хетафе" Самуэль Сайс, а также Иньиго Лопес Монтанья из "Депортиво".

"Действия полиции последовали за жалобами о возможной договоренности с испанскими властями во время матча чемпионата Испании по футболу в мае 2018 года", - пояснил представитель испанской Ла Лиги.

По данным организаторов турнира, речь может идти еще о восьми возможных случаях проведения договорных матчей.

Спецоперация против предполагаемых участников группы началась утром во вторник.

"Во время сезона 2018-2019 Ла Лига подала генеральному комиссару судебной полиции восемь жалоб в связи с предполагаемыми действиями, связанными с назначениями договорных матчей в нижних дивизионах испанского футбола и международных товарищеских матчей в Испании", - говорится в заявлении испанской премьер-лиги.

Как пишут El Mundo и El Pais, предполагаемым главой преступной организации является Рауль Браво. По данным следствия, задержанные использовали своих близких родственников для того, чтобы делать ставки. В частности, одним из фигурантов дела стал отец Карлоса Аранды.

В рамках операции полицейские также задержали президента испанского футбольного клуба "Уэска" Агустин Ласаоса и руководителя медицинских служб клуба Хуана Карлоса Галиндо Лануза.

"Со стороны клуба это не вызывает беспокойства, мы готовы ответить на все вопросы, которые задаст суд", - приводит El Pais слова адвоката клуба Педро Камареро.

По данным испанских СМИ, расследование началось после матча "Уэски" с каталонским клубом "Химнастик" 27 мая 2018 года, который закончился победой каталонской команды со счетом 1:0.

Во время матча 30 из 57 главных букмекеров приостановили ставки, после того как зафиксировали большие количество ставок на крупные суммы (в 14 раз превышающие средние значения в этой категории) на то, что до перерыва команды будут играть со счетом 0:0, но в итоге матч закончится победой "Химнастика" (как в результате и получилось).