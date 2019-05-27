Хоккей: Финляндия стала чемпионом мира

Финляндия стала чемпионом мира по хоккею, обыграв сборную Канады со счетом 3:1. Россия заняла третье место на турнире.

Канадец Ши Теодор открыл счет на 10-й минуты игры. Его гол оказался единственным для команды.

Две шайбы в ворота канадцев забил Марко Антилла (на 22-й и 42-й минутах), еще одну - Харри Песонен (55-я минута).

Матч за третье место на чемпионате мира по хоккею завершился победой России. Россияне сыграли с чехами 2:2 в основное время, после чего выиграли по серии буллитов.

Россиянин Михаил Григоренко открыл счет на 14-й минуте, и вскоре команда Чехии в лице Михала Ржепика забила ответную шайбу в ворота соперника.

Затем на 19-й минуте Доминик Кубалик вывел чехов вперед (2:1). После 40 минут игры россиянин Артем Анисимов сравнял счет.

По ходу игры вратарь сборной России Андрей Василевский предотвратил попадание шайбы в ворота 48 раз.

"Вся игра была вязкой. Мы знали, что они первый период будут играть от обороны, забили два гола, потом встали. Мы забили, можно сказать, случайный гол. Удалось его сберечь, а там уже Вася [Андрей Василевский] все сделал для нас", - заявил после матча нападающий Александр Овечкин (цитата по ТАСС).

Итоговый счет после серии буллитов - 3:2 в пользу команды тренера Ильи Воробьева.

В субботу, 25 мая, Россия уступила Финляндии в полуфинале первенства, пропустив одну шайбу в свои ворота (1:0).

"С финнами не хватило подворотной игры, надо было с зубами и кровью занести, тачдауном, больше лезть на ворота. Сыграть так, как финны? Сборная России никогда так не играла, как финны играют. Надеюсь, что и не будет. Это у болельщиков вызовет отторжение и у самих игроков", - прокомментировал этот результат Илья Воробьев (цитата по РИА Новости).