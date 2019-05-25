Россия проиграла Финляндии, потеряв шанс на победу в ЧМ по хоккею

В полуфинале чемпионата мира 2019 года по хоккею, проходящем в Словакии, сборная России уступила команде Финляндии. Встреча завершилась со счетом 0:1.

Таким образом российская команда утратила шанс занять первое место на чемпионате, хотя и продолжит борьбу за бронзу.

Исход встречи определился в середине третьего периода: на 51-й минуте шайбу в ворота Андрея Василевского провел Марко Антилла. Этот гол стал единственным в матче.

"Не смогли забить, надо было заносить эту шайбу, больше лезть на "пятак", - прокомментировал итог встречи главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев агентству РИА Новости.

"Игроки сборной Финляндии ложились под шайбу здорово, вышли кусаться, биться, играли здорово по своей системе. Хотелось больше бросков видеть. По делу уступили? Игра до заброшенной шайбы была - к сожалению, не мы ее забили", - добавил тренер.

Как отмечает "Советский спорт", сборная России по хоккею уже четвертый год подряд не может выйти в финал чемпионата мира.

Действующим чемпионом мира пока остается команда Швеции.