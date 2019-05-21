Лионель Месси обошел Криштиану Роналду по числу голов за клуб

Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси благодаря дублю в матче с "Эйбаром" (2:2) в 38-м туре чемпионата Испании довел количество своих голов на клубом уровне до 602.

По данному показателю аргентинец обошел лидера "Ювентуса" Криштиану Роналду, у которого в активе 601 гол.

Месси потребовалось для достижения данной отметки провести 686 матчей, а португальцу - 804, отмечает телеканал "Матч ТВ".

До конца нынешнего сезона "Барселона" и "Ювентус" проведут еще по одну матчу. Каталонцы сыграют с "Валенсией" в финале Кубка Испании, а туринцев ожидает матч с "Сампдорией" в заключительном туре серии А.

Месси с 36 голами в активе в шестой раз в карьере стал лучшим бомбардиром национального первенства, сравнявшись по этому показателю с бывшим форвардом "Атлетика" Тельмо Сарой.