"Манчестер Сити" в шестой раз стал обладателем Кубка Англии. Чаще всех побеждал "Арсенал", в активе которого 13 трофеев.

Клуб из Манчестера выиграл все английские турниры, в которых принимал участие в текущем сезоне, а главный тренер клуба Хосеп Гвардиола стал первым в истории наставников, которому покорилось данное достижение.

"Это был один из лучших сезонов, которые мне доводилось проводить в качестве тренера, - приводит слова Гвардиолы Goal. - Не сказал бы, что лучший, но один из них.

Люблю Лигу чемпионов, но добиться требла в Англии сложнее, чем выиграть Лигу чемпионов. "Манчестер Сити" заслуживает самых хороших слов в свой адрес. Мы играли в напряженном графике и выдержали".

12 мая "Манчестер Сити" победил "Брайтон" в гостевом матче заключительного тура чемпионата Англии и в шестой раз стал победителем Премьер-лиги. 24 февраля "Манчестер Сити" обыграл в финале Кубка английской лиги "Челси". Кроме того, 5 августа прошлого года клуб одолел "аристократов" в матче за Суперкубок страны.

