Причины конфликта неизвестны. На видео, появившемся в сети, у баскетболиста "Маверикс" порвана футболка и окровавлено лицо.

В госполиции портал Delfi выяснил, что вызов поступил в 4:51 утра. Драка с инцидентом произошла на улице Зивью. Неподалеку от этого места находится недавно открывшийся ночной клуб Cukurfabrik.

Когда полиция прибыла по вызову, некоторые участники конфликта уже скрылись с места происшествия. Оставшиеся мирно уладили конфликт между собой. Полиция не стала никого задерживать.

"Даллас" начал собственное расследование в связи с инцидентом. На данный момент рассматривается версия, что латвийский баскетболист подвергся нападению.

Порзиньгис уже не первый раз оказывается в центре скандала. В марте этого года латвийского баскетболиста обвинили в изнасиловании. Девушка, заявившая на Порзиньгиса, жила с ним по соседству. Она сообщила, что 7 февраля 2018 года, вскоре после матча регулярного чемпионата НБА, в котором Порзиньгис повредил крестообрзные связки колена, спортсмен навестил ее, а затем пригласил к себе и изнасиловал.

На вопрос, почему обвинения не были выдвинуты ранее, девушка ответила следствию, что Порзиньгис предложил ей 68 тысяч долларов на обучение ее брата в колледже в обмен на молчание, но позднее отказался выплачивать эту сумму. Адвокаты Порзиньгиса отвергли все обвинения и обвинили женщину в вымогательстве денег.

Kristaps Porzingis involved in a fight in Latvia with a group of Russians who were upset he left the Knicks, per @TMZ_Sports pic.twitter.com/qMdTbU27tl