Теннисист Ричардас Беранкис в этом году получил уже третий титул

В Южной Корее в финале состязаний турнира Busan Open ATP Challenger 12 мая первая ракетка турнира литовский теннисист Ричардас Беранкис со счетом 7-6 (7-5), 6-2 одержал победу над 25-летним австралийцем Эндрю Харрисом (276).

Матч длился 1.29 ч.

Победитель финала получит 125 баллов ATP и приз в размере 21 600 долларов.

Во всемирном рейтинге 28-летний Беранкис занимает 95 место. В этом году он одержал победу уже в третьем турнире серии ATP Challenger.

В рейтинге, который обновят в понедельник, Беранкис должен подняться до 70 позиции.