Именно по случаю завоевания национального трофея девушки решили сделать довольно откровенное фото с трофеем, которое попало в Instagram одной из спортсменок.

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L’hanno combinata anche questa volta... 😂 #ImocoVolley #campioniAlCubo #imocoboom💥
Публикация от Imoco Volley (@imocovolley) 6 Май 2019 в 3:44 PDT
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Полячка Йоанна Волош так радовалась победе, что выложила отдельное фото с кубком.


Команда "Имоко Воллей" выиграла чемпионат Италии во второй раз подряд и в третий раз в истории.

Вскоре девушкам из "Имоко" предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов – поглядим, на что они пойдут, если выиграют еще и этот трофей.