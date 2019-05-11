ФОТО: итальянские волейболистки разделись после победы и прикрыли красоту чемпионским кубком

Волейболистки команды "Имоко Воллей" обыграли "Новару" в финальной серии плей-офф чемпионата Италии, пишет Eurosport.ru.

Именно по случаю завоевания национального трофея девушки решили сделать довольно откровенное фото с трофеем, которое попало в Instagram одной из спортсменок.



Полячка Йоанна Волош так радовалась победе, что выложила отдельное фото с кубком.





Команда "Имоко Воллей" выиграла чемпионат Италии во второй раз подряд и в третий раз в истории.

Вскоре девушкам из "Имоко" предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов – поглядим, на что они пойдут, если выиграют еще и этот трофей.