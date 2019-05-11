В Рио-де-Жанейро во время турнира UFC 237 Роуз Намаюнас сразится с Джессикой Андраде

11 мая в бразильском Рио-де-Жанейро состоится турнир UFC 237. Главным боем значится титульный поединок в женском минимальном весе. Чемпионка мира Роуз Намаюнас (8–3), американка литовского происхождения, сразится с бразильской спортсменкой Джессикой Андраде (19–6), пишет Sport.ua.

26-летняя Роуз Намаюнас проводит вторую защиту пояса чемпионки UFC в минимальном весе. Она завоевала титул в ноябре 2017 года, сенсационно нокаутировав тогдашнего лидера дивизиона Йоанну Еджейчик. В апреле состоялся их реванш, и победителем снова стала американка, которой отдали предпочтение все три судьи.

Намаюнас перед боем рассказала: "Страх вдохновляет меня и движет мной. Я всегда говорила, что не буду драться в другой стране, но до этого я говорила, что никогда не буду драться на The Ultimate Fighter, но вы знаете, что в итоге произошло. Я просто очень рада и благодарна за эту возможность – предстать перед бразильскими фанатами. Я знаю, что бразильские болельщики очень активны и очень громкие. И мне действительно не терпится почувствовать эту энергию, принять ее и направить в то, что я умею делать лучше всего. В этом бою победит тот, кто сможет воспользоваться своими сильными сторонами. И тот, кто сможет подавить сильные стороны соперницы и лучше воспользоваться слабостями".

27-летняя бразильская спортсменка Джессика Андраде уже была претенденткой на титул чемпионки мира. В мае 2017 года она проиграла той же Еджейчик по запискам судей. Затем Андраде выдала серию из трёх побед, пройдя Клаудию Гаделью, Тейшу Торрес и Каролину Ковалькевич, в результате чего получила право на новый титульный бой.

Андраде говорит о сопернице: "Роуз – очень быстрый и разносторонний боец. Она доказала это в бою с Йоанной Еджейчик. Она постоянно прогрессирует не только в ударной технике, но и партере. Наш план – давить ее, отсекать, прижимать к сетке. Роуз всегда нужно много пространства, чтобы нащупать правильный ритм для работы ног. Мы не дадим ей такой свободы. Я хочу нокаутировать ее. Мне единственной в минимальной категории удалось закончить бой чистым однопанчевым нокаутом (против Каролины Ковалькевич). Это то, чего болельщики никогда ранее не видели в этом дивизионе.

Я сильно отличаюсь от той Джессики, которая дралась в легчайшем весе. Я спустилась на две категории вниз, пошла на риск, но все сработало как надо. Я сохранила силу и стала быстрее. Моя работа ног также значительно улучшилась. Это то, чего мне не хватало в бою с Йоанной. Я благодарна Роуз за то, что она дала мне бой и приехала в Бразилию. Я счастлива драться дома".

Прогноз на бой

Шансы спортсменок букмекеры считают примерно равными. Учитывая, что турнир пройдет в Бразилии, у Андраде есть шансы отобрать у соперницы чемпионский пояс судейским решением. Но нужно обратить внимание, что Намаюнас превосходит соперницу в антропометрии, ударной мощи и борцовских навыках. Андраде также разносторонне развита, но в партере выглядит не очень уверенно. Логичной является ставка на Намаюнас в результате подсчета судейских записок.