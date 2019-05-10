Новый поворот в истории Мейлутите – тренер заявил, что она бросила спорт

Тренер Руты Мейлутите Дейв Сало утверждает, что после чемпионата мира по плаванию на короткой воде в декабре 2018 года Рута Мейлутите решила бросить плавание и больше не тренировалась. По его словам, "Никто из WADA или USADA за последние 6 месяцев не приходил брать у нее образцы для анализов", пишет портал swimswam.com.

Автор статьи Брейден Кейт называет сало бывшим тренером Мейлутите.

Напомним, что ранее сообщалось, что Международная федерация плавания (FINA) может применить санкции в отношении Руты Мейлутите. 22-летней литовской пловчихе грозит дисквалификация за повторяющиеся неточности в информации, которую представляют в рамках антидопинговой системы.

В соответствии с антидопинговым кодексом спортсмены обязаны декларировать свое местонахождение в системе ADAMS, чтобы контролеры в любой момент могли взять образцы для контроля.

По сведениям DELFI, за последние 12 месяцев Мейлутите три раза не удалось найти в указанном месте.

Согласно правилам FINA, за такое нарушение полагается дисквалификация на срок от 1 до 2 лет.

По сведениям DELFI, Мейлутите в письме FINA признала, что поступила халатно.

"Обычно в такой ситуации спортсмены придумывают самые невероятные оправдания. Однако Рута просто признала свою вину и извинилась. Значит, она взяла всю ответственность на себя, можно сказать, что нет надежд на то, что она не будет наказана", – сказал DELFI глава Литовской федерации по плаванию Эмилис Вайткайтис.

Однако он выразил надежду на то, что открытость и сотрудничество Руты комиссия FINA примет во внимание и расценит как облегчающие вину обстоятельства, поэтому санкции будут минимальными – дисквалификация на год. По словам Вайткайтиса, FINA должна принять решение в ближайшее время.

Спортсмены, которые хотят уйти из спорта и в ближайшее время не планируют участвовать в состязаниях, могут не участвовать в системе информирования, но перед этим они должны сообщить об этом Международной федерации или Национальной антидопинговой организации. Мейлутите об этом никому не сообщала.