В Португалии судья остановил футбольный матч, чтобы сходить в туалет

В матче 31-го тура чемпионата Португалии по футболу между клубами "Дешпортиву Шавешом" и "Насьоналом" произошло весьма неординарное событие, передает телеканал Eurosport.

На 56-й минуте встречи арбитр Луиш Годинью без видимых причин остановил игру перед вводом мяча голкипером. В это время лайнсмен Жорже Крус, передав коллеге флажок, бодренько побежал в сторону подтрибунного помещения и скрылся под ареной.

Годинью со смехом объяснил произошедшее главным тренерам команд. Наставники обеих команд живо воспользовались незапланированной паузой, внося коррективы в игру своих подопечных.





Когда лайнсмен вернулся, главный арбитр со смехом показал ему красную карточку. Жорже встал к боковой линии, вытер пот со лба, и матч продолжился.

До отлучения помощника судьи по естественной нужде "Дешпортиву" вел 2:1, после - забил еще два мяча и победил со счетом 4:1.