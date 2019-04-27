ВИДЕО: Заезды "Формулы-1" в Баку остановили из-за сорвавшейся крышки канализационного люка

Первая сессия свободных заездов на этапе "Формулы-1" Гран-при Азербайджана в Баку в пятницу была остановлена вскоре после старта по причине того, что один из гонщиков налетел на незакрепленный канализационный люк. Его неприятности на этом не закончились.

Болид пилота команды "Уильямс" Джорджа Расселла налетел на люк и получил серьезные повреждения.

Позднее эвакуатор, который увозил машину с трассы, проезжая под мостом задел рекламный щит и сломался, залив машину гидравлическим маслом.

В итоге организаторы этапа приняли решение досрочно завершить первую практику. За несколько часов им предстоит проверить и закрепить более трехсот дренажных люков, расположенных на трассе.



"Подобные инциденты недопустимы. Такого не ждешь на трассах "Формулы-1". Эти люки должны заваривать. Мы обсудим этот вопрос с дирекцией гонки", - заявила руководитель пострадавшей команды Клэр Уильямс.

Промоутерам Гран-при Азербайджана теперь придется компенсировать Williams стоимость ремонта.