Девушка, обвинившая Порзиньгиса, состояла с ним в любовных отношениях до и после инцидента

Полиция Нью-Йорка считает обвинения в отношении латвийского форварда "Далласа" Кристапа Порзиньгиса по поводу изнасилования девушки нелепыми и бессмысленными, сообщает Daily Mail.

Согласно информации, которая имеется у правохранительных органов, обвиняющая Порзингиса женщина встречалась с ним до и после инцидента, и все это время у них продолжались сексуальные отношения по взаимному согласию.

Женщина, жившая с Порзиньгисом по соседству, в прошлый четверг заявила на Порзиньгиса в полицию. Она утверждает, что 7 февраля 2018 года форвард пригласил ее к себе, а затем изнасиловал.

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Женщина также настаивает, что Порзиньгис во время попытки изнасилования бил ее по лицу и называл "моей рабыней" и "моей сучкой" до тех пор, пока она не перестала сопротивляться.

На вопрос, почему обвинения не были выдвинуты ранее, женщина ответила следствию, что Порзиньгис предложил ей 68 тысяч долларов на обучение ее брата в колледже в обмен на молчание, но позднее отказался выплачивать эту сумму.

Адвокат Порзиньгиса отверг все обвинения и обвинил женщину в вымогательстве денег.

"20 декабря 2018 года мы официально обратились в федеральные правоохранительные органы, основываясь на вымогательских требованиях обвинителя. Мы полагаем, что сексуальный контакт был по обоюдному согласию, и любое справедливое расследование покажет это", — цитирует адвоката Порзиньгиса Newsday.