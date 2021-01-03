Йонас Милюковас. Почему эпидемия не утихает? Разбор полетов

Почему нам никак не удается справиться с эпидемией? Какие факторы повлияли и влияют на рост заболеваемости, кроме передвижений людей между городами, избыточных необязательных контактов между семьями и хороводов вокруг елки?

1. В сентябре дети пошли в школы и детские сады. Не смотря на то, что дети болеют коронавирусом легче и порой переносят эту инфекцию бессимптомно, они могут заражать окружающих.

Введенный весной полный карантин в школах и детсадах сыграл весомую роль, позволив погасить первую волну инфекции. Кроме этого были закрыты хозяйственные магазины, общепит, косметические салоны. Все это минимизировало контакты между людьми.

Осенью карантин в школах был введен с опозданием, не в полном объеме, а в детских садах в полной мере не введен и до сих пор.

Все это привело к распространению инфекции осенью.

2. Когда весной был введен полный карантин, и власть непрерывно транслировала «оставайтесь дома», осторожность в обществе была высокой.

Когда же осенью карантин в школах и детских садах объявлен не был, настороженность жителей снизилась. Власть транслировала совершенно противоположный сигнал – «все в порядке, можно ходить в школу, водить детей в детский сад».

Дополнительным сигналом «расслабиться» было то, что не были закрыты промтоварные магазины, кафе, рестораны, косметические салоны и парикмахерские.

После этого можно было сколько угодно просить «остаться дома» - жители считывали не слова, а действия. Раз все открыто – значит, особой опасности нет.

В итоге люди ходили друг к другу в гости, массово посещали кладбища, устраивали семейные праздники с приглашенными гостями. С точки зрения жителей – это было логично. Если все открыто, если власти считают, что можно карантин не вводить, то зачем его вводить самим жителям?

Это, конечно, не снимает ответственности с самих жителей, но объясняет их поведение с точки зрения психологии.

3. Точно такой же сигнал «все в порядке» был продемонстрирован жителям в результате установок новогодних елок и торжественного их открытия.

Возможно полезнее было бы на эти деньги снабдить жителей масками.

4. Весной на повестке дня не стоял вопрос выборов. Осенью для власти, судя по результату, это был главный вопрос. В результате было упущено время, и инфекция распространилась очень широко.

5. И у власти, и у жителей прошел первый шок и страх. Все расслабились. Что открыло перед инфекцией новые возможности для заражения.

Результатом всего вышеперечисленного стала лавина инфицирований, которую никак не удается остановить. И в этом нет ничего странного – снежные лавины тоже остановить весьма проблематично.

6. Выявленная в Великобритании мутация, увеличивающая заразность вируса, это естественный процесс эволюции большинства инфекций. Было совершенно «логично», с точки зрения вируса, стать более заразным – это помогает ему выживать.

Дело в том, что выявленная в Англии мутация, скорее всего, далеко не единственная. Есть множество стран, где за геномом вируса наблюдают не столь пристально, да и секвенировать геномы вируса всех пациентов совершенно не реально ни экономически, ни технически. Таким образом, вполне возможно, что тот коронавирус (или часть коронавирусов), которые гуляют сейчас по Литве – это мутировавшие в сторону большей заразности штаммы.

Все это довольно грустно. Мы имели все шансы справиться со второй волной инфекции так же или чуть хуже, чем с первой. Но этот шанс был упущен в сентябре.

Введенные сейчас ограничения, «кнут» карантина, конечно, оправданы, но они по-прежнему остаются полумерами.

Более того, в отличие от весны, когда «кнут» карантина сопровождался «пряником» больничных для родителей школьников и малышей, «коронавирусными» пособиями по безработице и другой помощью жителям, то сейчас этого почти не наблюдается. Есть только «кнут» и угрозы. До сих пор жителям не раздали даже бесплатных масок, хотя носить их требуют.

И носить маски, конечно, надо. Вот только эпидемия является форс-мажорной ситуацией. Ситуацией, когда речь идет о безопасности жителей. А ведь именно под предлогом обеспечения безопасности с жителей собирают налоги (на армию, полицию, медицину). Почему же тогда, когда вопрос о безопасности каждого и страны в целом встал во весь рост, оказалось, что жители должны обеспечивать свою безопасность «за свой счет», а не за счет ранее уплаченных налогов? Почему жители до сих пор не обеспечены надежными масками и санитайзерами за счет бюджета, сформированного из их налогов?

И на маски, и на пособия, и на больничные, и на иные формы поддержки в трудное время жители давно скинулись, уплатив государству налоги в рамках общественного договора «деньги в обмен на безопасность».

И если уж у нас форс-мажор, то не логично ли было бы уменьшить налоговое бремя на бизнес на время эпидемии? Ведь самый простой способ сохранить работнику зарплату и рабочее место – это отменить на время эпидемии налоги на фонд заработной платы. Разумеется, денег в бюджет поступит меньше, но ведь и у бизнеса, стесненного карантином и спадом экономики, есть финансовые проблемы.

Почему бы государству не отменить на время карантина налоги, которые должен уплачивать арендодатель, при условии, что этот арендодатель не будет брать арендную плату с арендатора во время карантина, когда бизнес арендатора не работает? Это спасло бы множество маленьких фирм от ликвидации.

Еще одной простейшей мерой поддержки бизнеса и жителей могла бы стать временная отмена НДС (PVN) на время эпидемии. Конечно, поступления в бюджет сократились бы. Но ведь поступления в кассы предприятий и кошельки жителей уже сократились. Почему бы государству не проявить солидарность с людьми? Вариантов паритетного распределения рисков множество. Стоит только захотеть.

Да. Сейчас плохо всем. Да. Карантин нужен. Да. Нужно минимизировать контакты и ходить в масках. Да. Нужно ограничить передвижение и поездки. Но если государство будет использовать только «кнут», если не будет заботиться о выживаемости бизнеса и облегчать жизнь людей во время катаклизма, то как оно сможет потом требовать лояльности и налогов от предпринимателей и граждан? Станут ли потом люди доверять и сотрудничать с властью, проигнорировавшей их нужды в трудный момент?

А пока на эти вопросы ответов нет, пока власти внятно не артикулировали, какую помощь в этой форс-мажорной ситуации они будут оказывать бизнесу и жителям, нам придется самим выкарабкиваться, искать способы не остаться на мели и беречь здоровье и жизнь. Свою, своих близких и всех жителей Литвы.

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