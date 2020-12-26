Йонас Милюковас. Здоровье и лекарства

Путешествуя по ЕС или США, литовские граждане могут обнаружить, что в аптеках этих стран есть множество лекарств, которых нет в Литве. Это и таблетки, и мази, и противоаллергические лекарства, и антибиотики, и лекарства от дерматологических и многих других распространенных заболеваний.

Этих лекарств, к сожалению, в аптеках Литвы нет. И нет даже аналогов этих препаратов. Таким образом, хорошо лечить некоторые болезни литовские врачи просто не могут. Это как если бы в Литве не было пульмонологов или аллергологов и лечить аллергию или пневмонию приходилось бы гражданам Литвы в Германии или Франции.

Почему это происходит?

Для того чтобы лекарство появилось в аптеке, оно должно быть разрешено к продаже. И причина отсутствия лекарств в том, что фармкомпаниям не выгодно получать национальное литовское разрешение и лицензировать лекарство в Литве. Здесь слишком мало жителей, мало покупателей. Лицензирование стоит дорого, и возврат затрат на получение разрешений становится проблематичен и долог.

При этом решение проблемы сертификации лежит на поверхности. Нужно всего лишь автоматически признавать национальные сертификаты на лекарства таких стран, как государства ЕС, Канада, Австралия и США. Конечно, если эти лекарства произведены в этих странах.

Если мы доверяем британским, швейцарским, эстонским, бельгийским, германским институтам, ученым и государственным контрольным службам, то не нужно тратить деньги налогоплательщиков на зарплату проверяющих в Литве, тратить деньги фирм на сертификацию. И тогда фирмы привезут к нам много хороших и эффективных лекарств.

Единственное требование, которое имеет смысл предъявлять к фармкомпаниям – перевод на литовский язык национальных сертификационных документов и аннотации к лекарству.

Отмена избыточных проверок и регулирования позволит создать в аптеках Литвы большой спектр различных эффективных лекарственных препаратов, позволит снизить цены на лекарства для потребителя, расширит арсенал средств, которыми может пользоваться врач, и в результате улучшит качество медицинского обслуживания населения.

Для жителей и врачей Литвы нужно предоставить выбор. Если мы в ЕС, то давайте будем доверять сертификационным службам других стран ЕС. Это позволит нашим жителям жить лучше и лечить свои болезни быстрее и эффективнее.

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