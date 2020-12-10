Дезориентация Зеленского. Возможен ли пересмотр внешнеполитического курса Украины

В конце правления Петра Порошенко ни у него, ни у его политических союзников не было иллюзий относительно возможности сохранения власти. Под занавес они решили закрепить курс страны на интеграцию в ЕС и НАТО в Конституции, чтобы следующему президенту было сложно менять внешнеполитический вектор, если он вдруг на это отважится.

Владимир Зеленский во время избирательной кампании был осторожен в этом вопросе: мол, пусть сам народ на референдуме решает, куда нам стоит идти. Это был очевидный реверанс в сторону пророссийского избирателя: мол, поживем увидим, может и без НАТО обойдемся. В главном же агитационном материале – сериале "Слуга народа" герой Владимира Зеленского был более категоричен в диалоге с Западом. В ответ на предложение миссии МВФ, которая выдвинула Украине ряд невыгодных условий (все они как под копирку списаны из кремлевских "страшилок" об уничтожении украинского сельского хозяйства, строительстве хранилища ядерных отходов, "варварской добыче" сланцевого газа) "народный президент" Голобородько прямым текстом послал международных партнеров в ж…у.

Президент Владимир Зеленский оказался не таким категоричным в своей риторике, а эмиссары МВФ не такими хищными, как в сериале. Но трудности в диалоге Киева с Фондом есть. "Посылать" кредиторов и отважиться на дефолт – это стратегия олигарха Игоря Коломойского, собственника телеканала, который транслировал шоу Зеленского. Официальная власть с плеча не рубит, но и новых кредитов от МВФ не получает, даже оптимисты сегодня сдержанно говорят о том, что в лучшем случае следующий транш будет не раньше, чем в первом квартале 2021-го. Представители Фонда своего разочарования не скрывают. Их в отличие от сериальных "злодеев" интересует не сокращение посевов пшеницы или радиоактивные отходы, а борьба с коррупцией, судебная реформа и засилье олигархов в экономике. Именно об этих проблемах говорит Йоста Люнгман, представитель МВФ в Украине. И по этим направлениям у команды Зеленского, действительно, нет никакой истории успеха.

Желто-зеленые (партийные цвета "Слуги народа") плакаты в 2019-м иронично обещали: "Весна придет – сажать будем". С тех пор прошли две весны, но каких-то серьезных достижений в борьбе с коррупцией не заметно. Созданные еще при Порошенко Государственное бюро расследований (ГБР) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) на полную силу так и не заработали. Если же и случаются задержания чиновников, суды, как правило, к ним благосклонны: дела либо разваливаются, либо их спускают на тормозах. Третья ветвь власти – Ахиллесова пята Украины. Отвергнув реформу, разработанную во времена Порошенко, команда Зеленского пытается реализовать собственную модель, которая пока еще даже не утверждена Радой. Судейский корпус, в котором немало тех, кто получил мантию еще при Януковиче, держится особняком и действует порой даже сложно сказать в чьих интересах. Но точно не Фемиды и не государства. Самый яркий пример – решение Конституционного суда (КС) об отмене уголовной ответственности за неправдивую информацию в электронных декларациях. Такой демарш, которому будет аплодировать любой коррупционер, спровоцировал настоящий политический кризис. Зеленский пытался решить вопрос кавалерийским наскоком и распустить КС, но от этого шага его предостерегли как местный политикум, так и представители западной дипломатии.

Кризис длился более месяца. Киеву дали понять, что сворачивание антикоррупционной борьбы повлечет за собой санкции. Когда Конституционный Суд принял упомянутое выше скандальное решение, посол Украины при ЕС информировал Киев о том, что последствием этого демарша может стать отмена безвизового режима с Европейским Союзом. Президент и правительство кинулись уверять, что не допустят такого отката назад в отношениях с Брюсселем. Лишь в начале декабря Верховная Рада смогла принять закон, согласно которому ложь в электронных декларациях чиновников таки будет уголовно наказуемой, хотя и в довольно мягкой форме: тюремного заключения соответствующая статья в Уголовном кодексе не предусматривает, лишь ограничение свободы до двух лет либо же скромные штрафы, не превышающие 2 тысяч евро.

Демарш Конституционного Суда показал, что у Зеленского не все под контролем. Отмена наказания на неправдивое декларирование – серьезный удар по его внешнеполитическому имиджу. Следующим могло бы стать решение КС относительно языковой политики, что по сути является попыткой вернуться к статус-кво времен Януковича. На такое решение не хватило кворума, но слава КС как очага нестабильности только усилилась.

МВФ, Евросоюз, посольства ведущих западных государств постоянно напоминают о необходимости борьбы с коррупцией. Команда Зеленского декларирует понимание этой задачи, но выполнение постоянно упирается вроде бы в кадровую проблему. Уже упомянутое НАБУ было создано по настоятельным рекомендациям западных партнеров. Этот орган сразу невзлюбила Генпрокуратура, увидевшая в Бюро нежелательного конкурента. С НАБУ воевал порошенковский генпрокурор Юрий Луценко, по его стопам пошла и его нынешняя коллега Ирина Венедиктова. В украинской политике сложилась такая традиция, что генпрокурор – персона, лично преданная президенту. Ирина Венедиктова открыто называет себя "оком государевым". НАБУ жe орган де-юре независимый, но неугодный генпрокуратуре. В окружении президента считают, что проблема не столько в Бюро, как в его шефе – Артеме Ситнике, назначенном еще во времена Порошенко. Были попытки отстранить господина Ситника с должности, но даже сам президент Зеленский обещал послам G7, что этого не случится.

Последний скандал по линии Генпрокуратура-НАБУ показал, сколь серьезной является вражда между ведомствами. Бюро подготовило обвинение в отношении заместителя главы Офиса президента Олега Татарова (речь идет о его участии в крупной строительной афере, жертвами которой стали 13 тысяч обманутых инвесторов). Как уверяют в НАБУ, вручить подозрение топ-чиновнику помешала лично Генпрокурор, которая в срочном порядке сменила процессуальных руководителей дела, чем значительно замедлила дело. Олег Татаров в свою очередь успел выступить с заявлением, что нынешний глава НАБУ "не имеет морального права" занимать должность.

Все это могло бы быть очередным междусобойчкиом на украинском Олимпе, если бы не личность Олега Татарова. Сейчас в Офисе президента он курирует работу правоохранительных органов. Само его назначение – уже скандал, ведь он работал в МВД во времена Януковича, оправдывал применение силы на Майдане и; по закону о люстрации, высоких должностей занимать не должен. Президент к нему благосклонен, мол, не стоит всех старых профессионалов под одну гребенку равнять.

Вероятно, Татаров нужен Зеленскому для того, чтобы уравновешивать главу МВД Арсения Авакова, который в своем кресле сидит с 2014-го и практически единолично руководит полицией, Нацгвардией и пограничными войсками. Но, похоже, амбиции Татарова идут дальше правоохранительной системы. Он, по его собственным словам, намерен уменьшить влияние структур и организаций (намек очевидно на НАБУ), которые пытаются организовать в стране внешнее управление. И тут заместитель главы Офиса президента Украины говорит в унисон со всеми пророссийскими силами. Внешнее управление со стороны США и Запада – любимый мем кремлевской пропаганды. Его активно продвигают телевизионные каналы группы Виктора Медведчука, там часто продвигается тезис о "грантоедах-соросятах", которые якобы являются агентами западного влияния в Украине. В президентской партии до недавнего времени такую же риторику использовали одиозные депутаты вроде Максима Бужанского, которые уже давно стали такой внутренней оппозицией в "Слуге народа". А вот подобные заявления от заместителя главы Офиса президента – новинка.

Говоря о борьбе за внешнеполитический курс Украины, нельзя упускать из вида Андрея Портнова, видного функционера времен Януковича, который сегодня обосновался в Киеве и является гроссмейстером реванша. Он имеет значительное влияние в судейском корпусе, у него давние профессиональные связи с Олегом Татаровым, как в прочем и многими другими бывшими чинами правовой и правоохранительной системы. Открыто враждовать с Портновым президент не берется, сложно сказать по какой причине.

Едва ли люди Януковича смогут сегодня убедить Зеленского открыто пойти на смену внешнеполитического курса. Но испортить отношения с Западом они способны. Дискредитация антикоррупционной борьбы, блокирование судебной реформы, информационная кампания о внешнем управлении – все это звенья одной цепи. Когда МВФ условно "пошлет" Зеленского (как в сериале, только наоборот), европейские партнеры дистанцируются, а внутренние противоречия в стране обострятся, тогда пятая колонна Росси может активизироваться и сделать украинскому президенту предложение, которое в свое время сделали Януковичу: кредит в обмен на отказ от европейской интеграции. Впрочем, в тот раз финал был не в пользу Януковича. И вряд ли Зеленский забыл этот урок.

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