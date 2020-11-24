Александр Морозов. Эффективны ли санкции, и сколько Россия "заплатила" за Крым?

В связи с уходом Трампа и началом президентства Байдена, экспертная среда среди прочего обсуждает и вопрос о санкциях. Можно часто услышать: санкции не работают. Имеется в виду: они не приближают смену курса Кремля. А в более радикальной среде, там, где ждут крушения Россия, вопрос ставится еще резче, санкции не оказывают разрушительного действия. Иначе говоря, санкции не соответствуют ожиданиям.

Однако если смотреть не через "оптику ожиданий", а просто опираться на оценки, которые дают российские экономисты и представители правительства, то все они подтверждают негативный эффект санкций. Они признают, что тратятся усилия на так называемую "адаптацию" экономики к санкциям.

Прямые потери от санкций в 2014-2018 гг. оценивались по-разному, от 50 до 120 млрд. долл. Вероятно, Россия "заплатила" за Крым за пять лет около 100 млрд.долл. Трудно прогнозировать дальнейшие прямые потери. Ясно, что они будут. И главным тут является то, что санкционный режим уходит за горизонт. Но главным тут являются не прямые потери в сфере экспорта-импорта, а то что действие санкций наращивает "режим изоляции".

В отношении российского экономического, внешнеполитического и даже культурного присутствия на глобальной сцене произошла "перекодировка". Кремлевская активность теперь проверяется на токсичность. И у этого имеются многочисленные долгосрочные последствия. Это последствия хорошо известны. Сокращение прямых инвестиций и вывод капиталов из страны из-за повышенной неопределенности, падение капитализации российских компаний и их котировок на биржах. Сокращение интенсивного сотрудничества с крупными зарубежными компаниями ведет к технологическому отставанию, к отставанию в освоении новых форматов корпоративной культуры. Режим изоляции способствует тому, что профессиональные российские кадры вынуждены делать выбор — оставаться или уехать.

Санкции лишь часть "режима изоляции". Россия в результате этого режима потеряла свои позиции в G7, ослаблены позиции в БРИКС, ШОС, санкции сказываются и на сотрудничестве в рамках ЕАЭС. Многие новые международные инициативы теперь идут мимо России. Это сокращение открытых коммуникаций и замена их на оборонительную дипломатию ведет к потере возможностей. Крупные российские корпорации оказались вынуждены остановить свое продвижение в внешних рынках. Сбербанку пришлось продать свою сеть в Чехии, Росатом теряет возможность побеждать в тендерах на новые станции. Санкции создали атмосферу "токсичности" вокруг российских экономических транзакций. В течение пяти последних лет финансовые разведки, спецслужбы многих стран ведут контроль нового уровня за движением российских капиталов, именно этим вызваны многочисленные разоблачения российских "ландроматов" в Эстонии, Молдове. В результате атмосферы санкций Россия потеряла некоторые традиционные и политически важные рынки, например, Италию, Грецию, Чехию.

Режим санкций влияет и на различные параллельные решения правительств. Многие конфликты ранее были бы решены иначе, в другом, дипломатическом режиме, чем они решаются уже в атмосфере действующих санкций.

Экономисты подчеркивают, положение России в режиме изоляции делает ее гораздо более уязвимой к негативному влиянию других кризисных факторов — колебаниям цен на нефть, падению потребления газа, возможному глобальному экономическому кризису, который прогнозируется в ближайшие два-три года. Экономика по определению — это зона большой неопределенности и риска, санкции удваивают эту неопределенность и риск для российской экономики. Каждое следующее негативное событие, связанное с Россией, вызывает обсуждение возможности расширения санкций. И даже если этого не происходит, то создает атмосферу "отложенного удара". Российские экономические власти, как признал Силуанов, готовятся к "адаптации" от следующего удара — введения так называемых "адских санкций".

Нет сомнения в том, что администрация Байдена и власти Евросоюза будут сейчас вести аудит эффективности санкций именно в этом, широком контексте: не санкции как таковые, а "режим изоляции" в целом. За пять лет лет хорошо видно, что режим изоляции заводит Кремль в сужающийся коридор.

Если следовать ныне популярным метафорам, у российской экономики легкая пневмония, санкции — это ковид. И одна политическая ошибка, усиливающая экономическую "пневмонию", резко повышает перспективу обрушения организма. Вот в этом "цена Крыма", а не только в 0,2% от ВВП или в падении экспорта-импорта с конкретной страной.

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