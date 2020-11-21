Здоровье по разрешению: легко ли болеть в Литве?

Лекго ли болеть в Литве? Нет, нет, не коронавирусом. Чем-нибудь попроще. Тем, что легко лечится. Или тем, что можно довольно эффективно «подправить» с помощью лекарств: уменьшить выраженность симптомов, улучшить качество жизни. Аллергией, например, или молочницей.

Что ж тут сложного, скажет неискушенный читатель. Нужно пойти в аптеку, купить лекарство и все дела.

Как бы не так.

В аптеку дойти, конечно, можно, а вот купить нужное лекарство не так то просто. На это нужно специальное разрешение – рецепт.

А получение рецепта – это отдельный квест.

И если до COVID-эпидемии этот квест можно было пройти за день или неделю, потратив на получение вожделенной бумажки от двух до пяти часов, то в последние полгода квест под названием «получи рецепт» стал совершенно непроходимым.

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Но может так и надо? Может лекарство без рецепта не подействует? Или повредит?

Исторически, рецепт был всего лишь способом донести слова доктора до аптеки в точности, не расплескав. Государство в этот процесс не вмешивалось. Однако в 20-м веке, из-за стремления социалистов контролировать каждый чих жителей слева, а кейнсианцев – регулировать каждый шаг граждан справа, дискуссия о рецептурных и безрецептурных препаратах повсеместно перекочевала в министерские и депутатские кабинеты.

Сначала рецептурными стали сильнодействующие и наркотические вещества. Рецепты на них, по мнению властей, должны были оберегать здоровье жителей от неконтролируемого и неуместного применения препаратов. Отчасти это было оправдано. Но в итоге получилось так, что право на жизнь и здоровье перестало принадлежать самому человеку и перешло в руки врачей, аптекарей и законодателей. На здоровье, отныне, требовалось особое разрешение.

Вслед за сильнодействующими лекарствами, под рецептурное регулирование попали антибиотики. Причина была в том, что неоправданное и бесконтрольное применение антибиотиков приводило к появлению у бактерий устойчивости к этим препаратам. В результате, антибиотик переставал действовать не только для того человека, который применял лекарство неправильно, но и для других. И это действительно представляло (и представляет сейчас) угрозу для здоровья многих людей.

И вроде рецепт на антибиотики мера правильная. Если бы не одна проблема. Дело в том, что без рецепта антибиотики уже давно не продают во многих странах мира, а неправильное избыточное назначение антибиотиков продолжается. Рецепты не решили проблему. Оказалось, что избыточные назначения делают врачи, а не пациенты, злоупотребляющие самолечением.

И это было бы полбеды. Но, попав однажды в руки чиновников, право на рецептурное регулирование полностью перестало соответствовать здравому смыслу.

Например, с некоторых пор в Литве требуется рецепт на противогрибковые препараты, хотя устойчивость у грибов к антимикотикам не вырабатывается, а риск от бесконтрольного применения лекарств этой группы примерно такой же, как риск от санитайзеров, которыми мы пользуемся теперь по нескольку раз в день. (И правильно делаем!)

Также требуется рецепт на мази и кремы, в состав которых входят гормоны. Притом что применение этих средств не опаснее, чем прием аспирина, на который рецепт не требуется.

Сколько еще наименований и групп лекарств попалось на глаза регуляторам и угодило в список рецептурных препаратов можно лишь догадываться. Но как писал почти полвека назад нобелевский лауреат по экономике Милтон Фридман, вектор действий чиновников всегда запретителен, поскольку лично для чиновника, для его карьеры, запрет всегда безопасней, чем разрешение.

В результате, здоровье становится возможным только по рецепту врача. Только по разрешению. А врач, в связи с эпидемией, стал еще недоступнее, чем был раньше. И не только из-за эпидемиологических ограничений.

Идти сейчас в поликлинику – это лишний риск. Не ровен час, вернуться домой не только с рецептом, но и с каким-то иным сюрпризом. Не говоря уже о том, что посещение поликлиники в настоящее время - это явно анти-карантинная мера, создающая дополнительные контакты, которых можно было бы избежать, если бы в аптеках можно было бы купить лекарства без рецепта.

Может пора вернуть людям право самостоятельно распоряжаться своим здоровьем и отменить избыточное рецептурное регулирование продаж лекарственных средств? И тогда всем стало бы чуть легче жить.

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