Андрюс Кубилюс. Островец: зачем латышам нужен импорт электроэнергии из России?

7 ноября Александр Лукашенко официально открыл БелАЭС. Очевидно, что это известие вызвало большое беспокойство, поскольку сами белорусские энергетики сообщают - белорусская система со всеми необходимыми резервными мощностями не будет подготовлена раньше 2022 года. А это значит, что в начале работы БелАЭС в Островце могут возникнуть угрозы для всей системы БРЭЛЛ, частью которой все еще являются страны Балтии.

Очевидно также, что не будут осуществлены рекомендации по повышению уровня технологической безопасности АЭС хотя бы до минимальных, сформулированные экспертами ЕС после проведения стресс-тестов.

К сожалению, наши возможности влияния на Лукашенко в этом вопросе - нулевые. Может, ситуация изменится, когда в Беларуси возьмет верх демократия.

Сегодня у нас есть лишь один инструмент для борьбы с этой долгосрочной угрозой ядерной и геополитической безопасности, – не покупать и не пропускать электроэнергию, произведенную в Островце, через Литву в другие страны ЕС. Хорошо, что в Литве в этом вопросе был достигнут политический консенсус, это утвердили в специальном законе. Стоит напомнить, что такое соглашение было достигнуто в 2015-2016 гг. и Союз отечества сыграл в этом немаловажную роль.

К сожалению, усилия Литвы в деле защиты от небезопасного электричества из Островца в последнее время умаляет недопонимание в этом вопросе между литовцами и латышами. Несмотря на то, что латыши делают политические заявления, говорят, что не будут покупать электроэнергию БелАЭС, они намерены закупать большое количество российской электроэнергии и продавать ее на Рижской бирже. А от попадания на биржу (и тем самым в Литву) электроэнергии из Островца, по разработанной латвийской стороной методике должны защитить сертификаты (или гарантии), которые будут выдавать какие-то российские службы. Несмотря на то, что правительство Саулюса Сквернялиса вроде бы одобряет такую предложенную латышами методику импорта и торговли электроэнергией из третьих стран, многие литовские эксперты вполне обоснованно и аргументировано заявляют, что эта методика не поможет выделить электроэнергию БелАЭС, а значит, не поможет остановить ее попадание на литовский рынок.

Литовские эксперты в многочисленных текстах представляют множество вполне убедительных аргументов, объясняющих, почему такая методика не защитит Литву от попадания на рынок электричества БелАЭС, и какой вред это принесет Литве. Однако большая часть таких аргументов весьма специфична, это технические аргументы и человеку, незнакомому с работой электросистем, малопонятна.

Поэтому в данной дискуссии с латышами хочу поговорить об ином аспекте, который уже давно меня волнует. Правда, он не был отражен в литовско-латвийской дискуссии о методике импорта электроэнергии.

Я считаю, что существенный вопрос весьма прост – зачем латышам нужна импортируемая из России электроэнергия?

Обычно любые товары, включая и электроэнергию, власти стран или торговцы импортируют, чтобы заполнить недостаток в этих товарах или чтобы их перепродавать пользователям в других странах. Когда импортируют электроэнергию, поскольку своей производят недостаточно, – это жизненно необходимо. Когда электричество импортируют из одной страны только для того, чтобы перепродать его другому соседу – это уже только бизнес. Иногда не совсем "чистый бизнес".

С этой позиции и стоит проанализировать внезапное желание латышей изменить весь порядок импорта электроэнергии в страны Балтии. Чем это обусловлено - латышам надо восполнить нехватку электричества на своем рынке или его импортируют только для того, чтобы потом продавать его литовцам? Иными словами, импортировать только ради бизнеса и, возможно, не совсем "чистого бизнеса".

Ради этого стоит углубляться не только в технологические и иногда сложные для понимания принципы действия электрических систем и созданных для них методик, но и в более простые для понимания данные о производстве, потреблении и импорте/экспорте, тогда можно ответить на вопрос – зачем латышам нужен импорт электроэнергии из России?

Правда, чтобы это сделать, нам надо рассмотреть не только латышский баланс производства, потребления и импорта/экспорта, но и взглянуть на балансы всех трех стран Балтии (Литвы, Латвии и Эстонии), поскольку все они действуют на едином Балтийском рынке.

Чтобы понять, кто и с какими проблемами поставок электроэнергии сталкивается, достаточно углубиться в три выразительных графика, которые литовские энергетики представили на одном из семинаров в 2019 году, у меня сохранилась подготовленная ими презентация.

На 1 иллюстрации представлен общий баланс трех стран Балтии в 2019 году. По нему видно, что рынок явно дефицитный – потребление явно превышает производство. Для погашения дефицита страны Балтии импортируют электроэнергию из Швеции, Финляндии и "третьих стран" – России и Беларуси. Немного электроэнергии экспортируют и на дефицитный польский рынок.

Однако после рассмотрения этой иллюстрации напрашивается и очевидный вывод: рынки в Латвии и Эстонии практически не отличаются дефицитом, небольшую нехватку электроэнергии они погашают за счет импорта из Финляндии через Эстонию.

По сути большую часть дефицита на рынке стран Балтии составляет огромный дефицит на литовском рынке: в 2019 году мы потребили 12.9 ТВт электроэнергии, а произвели ничтожные 3.6 ТВт.

Что происходило с литовскими мощностями по производству электроэнергии после закрытия Игналинской АЭС в 2009 году - это отдельная стоящая внимания тема, на которой я немного остановлюсь позже, а сейчас достаточно одного очевидного вывода: на общем Балтийском рынке дефицит создает Литва.

Ни Латвия и ни Эстония, а Литва создает дефицит. Литва и должна думать, как погасить этот дефицит. Это не должно быть заботой латышей и эстонцев, это забота литовцев. Стоит отметить, что до сих пор литовцы заботились об этом. Однако сейчас создается впечатление, что погашением дефицита занялись и латыши. Поэтому они решили пересмотреть всю методику импорта из третьих стран и тем самым вызвали опасность погашения литовского дефицита за счет электричества, произведенного на БелАЭС, которое нельзя будет отличить от якобы "легального" российского электричества, оба потока будут идти по тем же проводам "кольца БРЭЛЛ", проходящим через БелАЭС, распределитель в Игналине, а потом по одному из ответвлений БРЭЛЛ в Латвию.

Итак импорт российской электроэнергии не является жизненно необходимым для латышей. И без него они могут спокойно выжить, у них достаточно своих мощностей, а дефицит погашают за счет импорта из Финляндии.

А это значит, что латышам импорт российской электроэнергии нужен только для того, чтобы продавать ее в Литву. Быть может, смешивая российское электричество с электроэнергией БелАЭС, ведь различить их невозможно.

Как литовцы должны оценивать такой "бизнес" латышей?

Как минимум – как подозрительный.

Было бы понятно, если бы латыши потребовали от литовцев публично объяснить, как они намерены погасить дефицит на своем рынке после того, как начнет работать БелАЭС, и в Литве вступит в силу запрет на импорт белорусской электроэнергии, ведь до сих пор литовцы ее покупали. Такое требование было бы понятным, ведь все три страны связаны между собой, и проблемы одной страны могли бы вредить другим странам. Но латыши никаких объяснений не требовали, по крайней мере ничего подобного слышать не приходилось. Вместо этого они тихой сапой решили покупать электроэнергию из третьих стран, которую раньше покупала Литва, а потом продавать ее Литве. Для латышей – это настоящий бизнес, для литовцев – какое-то недоразумение: как "братья"-латыши могут участвовать в таком стратегическом обмане?

Но прежде чем обвинять братьев в таком страшном грехе, стоит внимательно рассмотреть принятые Литвой решения, которые толкнули латышей на такой соблазн.

На 2 иллюстрации видны данные о том, как Литва покупала и продавала электроэнергию в 2017-2019 гг. Можно увидеть одно значимое изменение: за три года покупка электроэнергии у Латвии (через нее) сократилась на 3300 ГВт, и на такое же количество (3300 ГВт) увеличился импорт в Литву из России. Почему литовцы с 2018 года стали покупать российскую электроэнергию вместо латышской, я не могу объяснить. Было бы неплохо, если бы это объяснил кто-то из энергетиков Литвы.

На 3 иллюстрации мы видим, что с 2018 года Литва значительно увеличила закупки электроэнергии на границе с Беларусью: увеличились как продажи (возможно) российской электроэнергии через Inter RAO (с 0.64 ТВт (2017 г) до 3.69 ТВт (2019 г)), так и белорусской через "Белэнерго" (с 0.14 Твт (2017 г.) до 1.51 (2019 г.)). По сути не менялись лишь закупки электроэнергии из Калининградской области (с 2.52 ГВт (2017 г) до 2.62 ГВт (2019 г.). Стоит вспомнить, что только российскую электроэнергию из Калининградской области невозможно перепутать с электроэнергией с БелАЭС.

Когда видишь такую статистику сложно (а порой даже невозможно) понять, почему Литва в последние 2-3 года так оголтело увеличивала свою зависимость от импорта из (через) Беларуси. И остается совсем непонятно, что же произошло в 2018 году, когда было решено увеличивать импорт, хотя знали, что с запуском БелАЭС этот канал импорта будет закрыт?

Ведь если из Беларуси приходит такое огромное количество импортной электроэнергии, потом будет сложно переориентироваться, даже если то же самое электричество пойдет в Литву через Латвию. Если есть спрос (неважно, что запрещено), появится и предложение.

Было бы неплохо, чтобы кто-то объяснил эту динамику литовской статистики. И было бы неплохо, если бы это сделала нынешняя, уже уходящая власть.

И в конце еще один вопрос, о котором я упоминал. Вопрос возникает, когда видишь 4 иллюстрацию, на которой представлены данные "Евростата" о том, как менялось производство и потребление электроэнергии во всех трех странах Балтии. На графике видно, что Литва, закрыв ИАЭС в 2009 г. из страны с избытком электроэнергии стала дефицитным рынком и, несмотря на этот дефицит, продолжала снижать свои производственные мощности: в 2010 г производила 5500 ГВт, а в 2018 г. всего 3280 ГВт. Все это время рос импорт из России. Мы закрыли ИАЭС, на референдуме отказались от строительства Висагинской АЭС, потом стали закрывать старые станции в Вильнюсе и Электренай, при этом ничего нового не строили, а свои деньги решили отдавать России, поддерживая ее энергетиков.

Между тем латыши и эстонцы все это время сохраняли свои производственные мощности, по сути их было достаточно для удовлетворения своих нужд. Эстонцы в 2019 г. сократили производство на старых и загрязняющих окружающую среду станциях, работающих на сланцевом газе, закрыли мощности в 619 МВт, но все равно остались теми, кто обеспечивает свои потребности.

Государственную логику в наших действиях сложно узреть и понять, но я все же должен сказать – может, это я чего-то не понимаю? Может, кто-то может мне объяснить и внести ясность.

Ведь в конце я должен ответить на вопрос, заданный в заголовке статьи. Зачем латышам нужен импорт электроэнергии из России, который будут осуществлять по подготовленной латышами методике?

Мой ответ: чтобы потом такую российскую/белорусскую/островецкую электроэнергию с прибылью продавать на дефицитном литовском рынке.

Как оценивать такой план латышей?

Сами поищите соответствующее определение...

В оправдание латышей могу сказать только, что литовцы на своем энергетическом рынке до сих пор вели себя так, будто ждали такого шага со стороны латышей. Или такой политической перемены в Литве, которая позволила бы островецкой электроэнергии открыто поступать на литовский рынок.

Не получилось...

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