Людас Дапкус. QAnon и другие мифы проигравших

Америка — словно пациент, страдающий от тяжелого похмелья. Диагноз установлен, желудок промыт, но токсины выйдут еще не скоро. Половина населения страны искренне верит в то, что выборы были сфальсифицированы. Новый хозяин Белого дома унаследует не только подкошенную пандемией экономику, но и зараженное ядом нетерпимости общество. Болеют лагеря как синих, так и красных.

А вот проигравший, который вообще не умеет проигрывать, зол и полон решимости действовать. У него 88 миллионов последователей в Twitter, десятки миллионов голосов и миллиарды на счетах. Он будет воевать дальше, так как условия для крестового похода идеальные. Еще никогда у американского народа не были так начисто промыты мозги. Еще никогда столько миллионов не верило в теории заговора. Так что добро пожаловать в Революцию.

Половина Америки чувствует себя злой, униженной и обманутой. Их вожака выбили из седла. Это сильные чувства, а он знает, как их разжигать. То, что говорит он сам и его окружение, эффективно действует не только на головы американцев. Несмотря на то, что схемы донесения достаточно сложны, распространяемые известия легко понятны для масс и естественно воспринимаются ими. Мы или они.

То, что в США было бы невозможно еще десять лет назад, сейчас легко приживается и размножается. Семена падают в плодородную почву, которую, по правде говоря, разрыхляли и демократы, и республиканцы. А кое-кто еще и позаботился о хороших удобрениях.

Мифы — одна из ключевых особенностей нашей цивилизации и факторов утверждения человечества на планете. Слова, создающие новую и смелую версию истории. Магические предложения, которые помогают вцепиться в общую идею и не кануть в потоке шума времени. Об опекающем род Человеке-Льве. Об опекаемом Богом царстве. О Короле-Солнце. О великой стране, в которой все животные равны.

Или — история о том, что все вокруг подло лгут. Что мы находимся в путах сатанинского заговора против человечества, которые могут разорвать только два великих предводителя. Дональд Трамп и Владимир Путин.

Казалось бы, между ними не может быть ничего общего. Ведь это - лидеры двух противоборствующих государств! Однако это только на первый взгляд. Ведь государства — тоже мифы, люди верят в столицы, границы и героев только по договоренности. При изменении обстоятельств все это исчезает, как дым, а пришедшие новые люди верят в новые легенды. Однако этот новый миф несколько иной, он создается на основании старых бредней, тем самым он призывает сомневаться во всем, что говорится, демонстрируется, открывается. Это побочный продукт развала логоцентрической системы, массивно тиражируемый взорвавшимися социальными сетями и стремительно вырвавшимися на поверхность мракобесами, собирающими армии последователей. А что является самым важным — он образцовым образом запрограммирован специалистами, хорошо разбирающимися в слабых местах психологии.

Уже совсем скоро, может даже в следующем году, в Америке появится новая группа средств массовой информации. Снаружи она будет походить на другие, но функционировать будет на несколько других принципах. Ее целью будет не (только) зарабатывание прибыли для акционеров, но и развитие нарратива о клане сатанистов и педофилов, финансируемом на деньги старых масонов и новых хищников. Там будут показывать дорогие и вовлекающие ТВ-сериалы о смелом человеке, ведущем борьбу с полчищами тайных рептилоидов.

Одни будут фантастическими, другие — более сбалансированными для домохозяек. И красная Америка будет смотреть это c причмокиванием, так как люди уже давно не были настолько изголодавшимися. Победить мыслящих иначе (зараженных) сограждан. И еще никогда они не были настолько привязаны к экранам, в которые пялятся часами, так как навыки чтения уже давно ими утрачены.

QAnon — один из новейших мифов — будет разобран на кусочки, оптимизирован и поделен на порции. Чтобы хватило до выборов 2024 г. И намного дольше. Если политические мыльные оперы помогли какому-то Зеленскому из какой-то Украины, это должно еще лучше действовать в Америке, где когда-то были придуманы и построены фабрики грез — киностудии.

Вы еще не слышали про QAnon? Поздравляю - вы живете в пузыре с чистой водой и не интересуетесь мутью в пруду. Но позвольте все-таки уронить несколько капель в вашу тихую бухту: такая доза яда не заставит вас бояться связи 5G или не вызовет неутолимого желания ехать в инфекционную больницу и снимать на видео палаты. QAnon является новой религией, объединяющей все предыдущие бредовые теории, члены которой относят к сатанинскому царству науку, медицину, средства массовой информации, государственные органы и множество других органов западной демократии. Выглядит как бред техасской сивой кобылы, однако это серьезно. Выясняется, что к этому проекту приложили руку российские ребята.

Точные истоки и дата возникновения движения не являются ясными, однако известно, что в октябре 2017 г. распространительница интернет-теорий заговора некто Трейси Диаз внезапно стала очень популярной. Ее известность как на дрожжах стали выращивать аккаунты Twitter, русское происхождение которых не вызывает никаких сомнений. Сотни их впоследствии были закрыты, однако компания Twitter все сохранила на своих серверах и до сих пор анализирует механизмы их функционирования.

Слово QAnon впервые появилось 2 ноября 2017 г. в аккаунте CrusadersPost, который до этого, помимо прочего, делился сообщениями представителей российской власти. В том же самом ноябре слово QAnon внезапно стало самым популярным хештегом среди этих 4 тысяч аккаунтов, который за несколько недель был ретранслирован 17 тысяч раз. Затем присоединились SlicksTweetz и другие похожие связываемые с Россией (впоследствии уничтоженные) аккаунты, дублирующие сообщения сотни или тысячи раз.

Они также использовались для всесторонней поддержки распространяемой госпожой Диаз дезинформации, а когда в ноябре она объявила о появлении нового мистического персонажа Q, деятельность стала еще более активной и перебросилась также на YouTube.

Кто же такой этот Q? Этого никто (пока что) не говорит. Тайна. Но важно не это. Ведь даже захудалому египетскому жрецу было понятно: нельзя все время запугивать, надо давать надежду. Таинственный Q и является большой надеждой для верующих в то, что все сатанисты и педофилы будут раскрыты, вываляны в дегте с перьями и посажены на кол. Такой своеобразный Драсюс Трамп, который способен не только разделять, но и объединять. Просто и эффективно, особенно когда процессы программируются инженерами подсознания.

В октябре этого года журналисты агентства Reuters (в соответствии с новой теорией — попросту слуги сатаны) провели исследование QAnon, охватывающее множество аспектов этого социально-политического явления. Пандемия COVID-19 и напряженность в отношении карантина придали мощный толчок всему движению, а манера президента Трампа еще больше сплотила людей, уверовавших в историческую миссию президента. Посольство России в Вашингтоне категорически отклонило подозрения в своем вкладе в создание этой теории заговора и заявило, что «наша страна никогда не вмешивается во внутренние дела других государств». Кремль. Никогда. Не вмешивается. Заявление, серьезно претендующее на титул самой смешной фразы года.

Госпожа Диаз, получившая такую порцию цифрового допинга, в течение очень короткого времени стала эффективным каналом трансляции объекта Q, где записи набирают десятки миллионов просмотров. Что же думают те, кто постоянно это смотрит и делится? А вот ничего, так как практики самостоятельного мышления эта аудитория давно запустила. О мифах не нужно думать. В них надо верить. И хранить оружие в хорошо смазанном состоянии.

Вируса нет. Хиллари Клинтон — пчеломатка империи педофилов. Билл Гейтс производит микросхемы, чтобы захватить ваши тела. Все традиционные средства массовой информации продались тайным сектам поклонников дьявола. Победить их и освободить людей может только несущий святой огонь Q. Чего доброго это сам Дональд Трамп, поэтому мы должны ему верить и поддерживать.

Вера людей прочна, а все аргументы, исследования и доказательства — давно обесценившаяся валюта, которую пытаются впихнуть те, кому давно нельзя доверять. Самая крупная битва 2020-ых годов в Америке может быть и проиграна, но это точно не конец. Скорее, новый этап священной войны.

Видя и читая обо всем этом, я думаю про людей, живших в пятом веке в Западной Римской империи. Поняли ли они, что начинается Средневековье? Почувствовали ли, в какую тьму погружается то, что только что казалось вечным, прочным и логичным? Даже если и осознали, что они предпринимали, чтобы остановить это возникшее откуда-то и не воспринимаемое здравым рассудком всеобщее воодушевление, направленное на уничтожение всего, что было создано до них?

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