Йонас Милюковас. Как теперь курить будем?

Курить, конечно, плохо. И тут самое главное – не начать, потому что при курении формируется физическая зависимость организма гораздо более сильная, чем при употреблении алкоголя, кокаина, марихуаны, экстази или ЛСД. Конкуренцию табаку в плане физической зависимости может составить только героин. Алкоголизм лечить легче, чем никотиновую зависимость.

Таким образом, когда речь заходит о курении и курильщиках, в первую очередь следует помнить, что речь идет о заболевании. Заболевание это относится к ведению наркологов. Но вместо наркологов и Минздрава им занимается Сейм.

Курильщик, конечно, виноват в своей болезни – когда-то он сам начал курить. Вот только почему-то эта болезнь считается настолько постыдной, что силы депутатов направлены не на лечение, а на запрет.

В возникновении многих заболеваний «виновен» сам пациент. Но это не приводит к появлению запрещающих законов. Это приводит к разработке методов лечения. К финансированию этих разработок. Есть много способов лечить венерические болезни, заболевания, передающиеся половым путем, ряд сосудистых заболеваний, алиментарное ожирение, подагру и др., в возникновении которых «виновен» образ жизни пациента. И только курильщиков лечат не лекарствами, а законами.

Вопросов нет, когда людям с алкоголем в крови запрещают садиться за руль, - в этом случае они угрожают жизни других людей.

Нет вопросов, когда запрещено курить в кафе и закрытых помещениях, чтобы смолы и никотин от сигареты курильщика не наносили вред здоровью окружающих людей.

Правда, в этом случае, логично было бы запретить и автомобили, в том числе те, на которых ездят депутаты. И самолеты, на которых они летают. Выхлопы автомобилей и отработанное авиационное топливо не делает жителей Литвы здоровее.

Почему бы законодательно не закрыть предприятия, загрязняющие атмосферу и делающие «пассивными курильщиками» всех жителей Литвы, а не только соседей?

Почему бы не запретить все, что может полыхнуть, взорваться, создать выброс вредных веществ? Почему такая избирательность?

Нет вопросов к правилу «не курить возле школы» - не стоит создавать «рекламу табаку». Нет вопросов к разумным законам и ограничениям. Но вот к новому закону «про балконы» вопросы есть.

В первую очередь, закон, по сути, предлагает «стучать» на соседей. К чему приводит подобный «стук», должно довольно хорошо помнить старшее поколение. Но в первую очередь поощрение «стука» приводит к моральной деградации. Сегодня «стучим» по поводу курения, а завтра по поводу политического анекдота.

Во вторую очередь, закон провоцирует жителей одного дома, одного подъезда на конфликты.

Допустим, один сосед пожаловался на другого соседа за курение на балконе. И курящий сосед перестанет курить на своем балконе. Вместо этого он станет курить на кухне. В форточку. И дым, как и прежде, будет досаждать «постучавшему» соседу. И что-то подсказывает мне, что курить в форточку оштрафованный сосед станет чаще. А заодно еще и в туалете покурит. Дым по вентиляции прекрасно доберется до «стукача». И до всех «не стучавших» соседей тоже.

Или будет курить дома при закрытых окнах, подвергая пассивному курению жену (мужа) и детей.

Видимо депутаты ставят комфорт соседа выше здоровья детей, выше будущего Литвы.

В третью очередь непонятно, почему депутаты обошли стороной вопрос костров и шашлыков во дворах? Почему не предложили штрафовать за дым из печной трубы? Ведь когда рядом с многоквартирным домом есть частный дом с печкой, с лужайкой, то иногда хозяин топит печь, иногда делает барбекю. А дым от печки или костра вовсе не полезен – в нем полным-полно канцерогенных веществ, которые могут вызвать онкологические заболевания куда быстрее, чем пассивное курение «с соседнего балкона».

В четвертую очередь, предположим, курильщик живет на последнем этаже. Дым от сигарет может уйти в сторону, конечно, но в 99% случаев он уходит вверх и может помешать максимум голубям, но согласно закону, на этого соседа можно будет пожаловаться и наложить штраф. При этом курение на верхнем этаже никак не может навредить здоровью соседей, живущих снизу. Балкон является частью квартиры, частной собственностью жителя. И возникает вопрос, какой закон будет следующим? Какой еще аспект частной жизни решат отрегулировать депутаты? Где депутаты установят границы приватности? И установят ли? Или как в Северной Корее начнем законодательно регулировать все, вплоть до количества и продолжительности встреч супругов? Может начать продавать презервативы только при предъявлении свидетельства о браке?

Неужели у депутатов не осталось других забот, кроме как заглядывать в чужие окна?

Табакокурение – это болезнь. Болезни лечат лекарствами, а не законами. Курильщики уже множество раз оплатили акцизами на сигареты и другими налогами и свое лечение, и лечение пассивных курильщиков, а также разработку лекарств и схем лечения от никотиновой зависимости. Вот только эти деньги оказались потрачены на что-то иное. И вместо лекарств против этих людей применяют закон.

Остальные болезни лечат лекарствами и только курильщиков лечат законами. За что такие привилегии? Или может быть это дискриминация?

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