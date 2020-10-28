Людас Дапкус. Островец, Пакш и другие проекты Кремля

Утро в аптеке. Работает только одна касса, но очередь продвигается быстро, так как большинство покупает только один (тот же самый) товар. Престарелая пара просит таблетки йодида калия. Их берет и дама, стоящая передо мной.

Срок годности препарата составляет всего лишь полгода, но люди готовятся к самому пессимистическому сценарию - на случай взрыва на Островецкой АЭС по другую сторону границы.

Литва, которая на законодательном уровне запретила приобретение белорусской электроэнергии и проводит обучения гражданской безопасности на случай ядерной катастрофы, — маленькая фигурка в большой игре Кремля. Наше беспокойство относительно второго Чернобыля вроде бы должно быть само по себе понятно на Западе. Однако в реальности это не так. Запад, когда-то долго и беспечно не понимавший гибридную войну и новые инструменты пропаганды, сейчас одерживает безнадежное поражение на другом фронте. Это — ядерная гонка за влияние в будущем мире. Сегодня — об этой редко обсуждаемой дуэли и наших возможностях выжить в ней.

Если по ошибке или ведомые странным любопытством, вы бы оказались по ту сторону государственной границы и поговорили с жителями Островца о будущем, они бы пояснили, что все у них складывается просто отлично. Эти места дни из немногих в Беларуси, где грунт не был загрязнен цезием во время аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г. Сюда свезли эвакуированных из других районов людей, а серый угрюмый город и его окрестности в течение многих лет находились в зависимости от объемов контрабанды в Европейский союз. Мирный кремлевский атом сейчас все поменял. Строительство, инвестиции, военная база, новые рабочие места.

Liudas Dapkus Foto: Asmeninio albumo nuotr.

Пьянящий бал за чужой счет. Однако за все когда-то приходится платить. В этом случае похмелье может быть особенно тяжким.

Кто платит за угощения? А самое важное — почему? Первый ответ является очевидным, а вот ответить на второй несколько сложнее. Двухреакторная Островецкая АЭС стоила 10 миллиардов евро. Одно из самых бедных государств в Европе не могло бы себе такого позволить, эти деньги были ему одолжены Россией. Дали денег, чтобы заплатить разработавшей и реализовавшей проект кремлевской корпорации «Росатом». Вместе с тем — на полвека наложить ярмо энергетической зависимости, а потом еще платить России за демонтаж и хранение отработанного топлива. За щедро взятые в долг деньги Минск еще получил российские системы земля-воздух «Тор» и обучил своих солдат в России. Мелочь, но приятно должно было быть обеим сторонам.

Для Минска это — проект века. Для компании из Кремля — только один из множества подобных эпизодов. Этот монстр стал самым крупным в мире экспортером ядерных реакторов. В недалеком будущем, чего доброго, у него останется только один конкурент посерьезнее — Китай.

Победу в этой атомной игре В. Путин одерживает, во-первых, по причине схемы, которую демократические страны не могут себе позволить по определению и в соответствии с национальным правом. Это система государственного кредитования, гарантирующая победы на международных конкурсах. В настоящее время у корпорации «Росатом» есть 30 контрактов на строительство реакторов за границей, а стоимость международных проектов — около 205 миллиардов долларов США.

Темпы и масштабы развития поразительные. С момента прихода В. Путина к власти в 2000 г. россияне построили за границей больше реакторов, чем американцы, французы, китайцы и южные корейцы, вместе взятые. В учрежденной в 2007 г. корпорации работает 250 тыс. специалистов. Государственные энергетические компании — выращенный В. Путиным трехглавый дракон, а «Росатом» — самая хищная его голова. Пока две другие — «Газпром» и «Роснефть» — в последнее время немного притихли, дела хотя бы отчасти спасает ядерный бизнес.

У «Росатома» практически нет конкурентов, так как корпорация осуществляет свою деятельность по принципу, который существенно отличается от большинства мировых компаний. Они учреждены для зарабатывания денег. Цель кремлевской корпорации — другая. Это стратегический экспортер, ключевая цель которого — не прибыль, а геополитическое влияние.

Такой своеобразный ботинок режима В. Путина, который можно просунуть между дверьми, чтобы потом ворваться и завладеть плохо охраняемым домом. Чтобы все это проходило как можно более гладко, быстро и широко, применяются не раз обкатанные схемы, однако ключевое преимущество — покупателю (государству) предлагается не только товар, но и кредит на исключительно хороших условиях. Так им удается побеждать в конкурсах на всех материках, проникать в страны Европейского союза и НАТО. Так они наложили путы на Венгрию, Болгарию, сделали шаг на территорию Турции. Любезно предложат услугу и другим друзьям в Европе, где благодаря благоприятным обстоятельствам во власть будут демократическим путем избраны политики, обладающие определенным мышлением.

Демократические страны действуют по строгим правилам. По этой причине у, скажем, Westinghouse, крупнейшей в США компании по ядерным технологиям, нет шансов конкурировать с россиянами на большинстве новых рынков. Последствия — болезненные. Число заказов постоянно падает, а в прошлом году Вашингтон одержал горькое поражение даже в стране, которая традиционно являлась сферой его влияния, — Египте. Каир отдал 30-миллиардный проект корпорации «Росатом». Разумеется, за деньги, одолженные добрым Кремлем.

Один из симптоматичных примеров завоевания страны — атомный проект в Венгрии, пребывание которой в Евросоюзе все больше напоминает историю с Троянским конем. Россия и Советский Союз не раз оккупировали эту страну и терроризировали ее население. Однако несмотря на исторические раны, отношения между Будапештом и Москвой в настоящее время напоминают прагматичный флирт. Их ось проходит через атомный проект в Пакше. В 1966—1987 гг. Советский Союз построил там четырехреакторную АЭС. В 2003 г. после серьезного инцидента россияне получили заказ на ликвидацию последствий. А вот в 2014 г. Будапешт подписал с «Росатомом» контракт на строительство новой АЭС в Пакше.

Ключевое условие одной стороны: льготный кредит в размере 10 млрд евро. Пожелания другой стороны в протоколах не фиксировались, но после этой договоренности отношение венгерских властей к режиму В. Путина стало мягким и пушистым. Эффективная пропагандистская кампания об электричестве, которое якобы подешевеет, помогло В. Орбану и его партии Fidesz одержать победу не на одних выборах. В этой стране ЕС и НАТО русские шпионы чувствуют себя как в коттеджах на Рублевке. Венгрия даже самых наглых российских агентов высылает без лишнего шума. Чтобы не раздражать Кремль.

В Пакш прибыли тысячи работников из области российской атомной энергетики. Само собой разумеется, что часть из них — агенты ФСБ и ГРУ. Инвестиции российского капитала в экономику этой страны стали стремительно расти, равно как и влияние на представителей власти. Классический случай атомного капкана, испытанный опытными российскими специалистами в области мирного атома и других сферах.

Однако есть и эпизоды, дающие надежду. Литва поднимает хороший (пусть и запоздавший) шум относительно Островца — постепенно это долетает до нужных ушей. После потери западных рынков экспорта Минск будет вынужден жестко повышать внутреннее потребление электроэнергии, а это, в свою очередь, нанесет еще больший удар по потреблению российской нефти и газа.

Боливия недавно пинком под зад выгнала центр ядерных исследований стоимостью 350 млн долларов США, строительство которого было начато «Росатомом» (за кредит). Выяснилось, что прежняя власть так любила Москву, что подписала коррупционный контракт редкой наглости. Звонкая пощечина, количество которых в будущем должно только увеличиваться.

Рекордное падение цен на нефть и газ опустошают ресурсы московского режима. Пришедшая в себя после отравления А. Навального Германия, похоже, остановит проект «Нордстрим 2». Это — хорошие знаки. Однако на атомную пляску В. Путина это не оказывает никакого влияния. Если в ближайшее время взгляд государств Запада не поменяется, в 2030—2040 гг. на рынке ядерной энергетики будут доминировать две авторитарных силы — Россия и Китай. Возможно ли приостановить это? Единственный способ — снижать долю атомной энергетики, как после катастрофы в Фукусиме уже было предусмотрено некоторыми прогрессивными государствами.

Развитие энергетики возобновляемых источников — ключевое условие, которое позволило бы отразить эту ядерную атаку влияния со стороны Кремля. Чем больше стран поймут это, чем раньше заметят засовываемый в дверной проем позолоченный российский кирзовый сапог, тем сложнее его хозяевам станет таким образом развивать свои сети, а мир станет более безопасным.

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