Дистанционное обучение: почему дети не хотят возвращаться в школу

В условиях пандемии у всех была возможность попробовать и оценить дистанционное и домашнее обучение.

После первых двух месяцев дочь, которая заканчивала второй класс, сказала, что осенью вернется в школу и "расцелует" ее. Прошло еще два месяца лета, когда она была предоставлена себе и могла сама планировать свой день. И незадолго до начала учебного года она заявила, что не хочет возвращаться в школу, и очень подробно обосновала свой ответ.

1. От школьного шума на переменах и уроках у нее болела голова, и она возвращалась с уроков, "как выжатый лимон", чего не происходило при удаленном обучении.

Всем нам знакомы гулкие коридоры, мраморные полы и каменные стены, которые производят эхо. Ничего не изменилось с тех пор, как почти двадцать лет назад мы закончили школу.

2. В школе учиться было холодно. Несколько раз ребенок страдал циститом. Мы даже предлагали ей носить с собой подушку и садиться на нее, но она не хотела выглядеть «белой вороной» и давать детям повод себя дразнить.

Твердые деревянно-металлические стулья и парты мне знакомы еще с моей «школьной скамьи», шерстяная юбочка школьной формы не спасала в морозные зимние дни. Несколько раз учителя позволяли нам сидеть в куртках. В школе дочери в классе нельзя было сидеть даже в шарфе.

3. Дочери не нравилось вставать в шесть утра и выходить на занятия затемно, было страшно, холодно и неуютно.

Дистанционное обучение позволяет укутаться в плед и решать математику с чашкой горячего какао в одной руке и компьютерной мышкой в другой.

4. С недавних пор школа ввела обязательные пиджаки (школьную форму), которые вызывают у нашего ребенка зуд. Под пиджак сложно надеть что-то плотное и теплое, например, толстый свитер, так как тогда трудно шевелить руками. Ходить без формы – это значит «нарываться на неприятности». Стоимость пиджака 30 евро, что само по себе немало с учетом того, что ребенок растет и приходится заказывать форму раз в два года, как минимум. При дистанционном обучении на обуви и одежде «не хуже чем у всех» можно сэкономить очень существенно. Наш ребенок одевается так, как ей нравится, а не «по моде», и отсутствие хвастовства одноклассников - «посмотрите, что мне купили…» - значительно упрощает и ее, и нашу жизнь.

5. В школьной столовой были длинные очереди, ребенок не успевал купить еду и съесть ее, не подавившись. При дистанционном обучении такая проблема отсутствует. Можно придерживаться любого меню и есть в удобном темпе.

6. Можно учиться в путешествии, в любой точки мира. (Этот аргумент дочери пока не проверен из-за эпидемии).

7. Обучаясь удаленно, ты можешь выбирать друзей по интересам в кружках и секциях. Общаться, потому что тебе с ними интересно, а не потому, что вас загнали в один класс и «так сложились обстоятельства».

8. Можно избежать скучных школьных праздников, поездок и экскурсий, на которые едет весь класс, а ребенок не хочет. Это значительно экономит родительские деньги.

9. В школе все еще существует традиция сдачи денег на подарки учителям, несмотря на то, что существует много других профессий, где зарплата ниже, а труд не меньше. Почему-то «давать» чиновнику или полицейскому считается взяткой, а в случае с учителем – «норма».

Почему никто не благодарит дворников? У них тоже тяжелый труд, и они тоже заботятся о нас и наших детях, делая улицы, по которым мы ходим, чище.

Обучение вне школы имеет не только плюсы, но и несет с собой некоторые сложности.

Из трудностей при дистанционном обучении – большой объем информации для самостоятельного изучения. Иногда вопросы сформулированы так, что даже взрослый не сразу разберет. Но учителя всегда на связи по электронной почте и скайпу, реагируют оперативно, готовы помочь и ответить на возникающие вопросы. Несомненный плюс, что уже сейчас ребенок учится «гуглить», не ждет, что ему все ответы преподнесут «на тарелочке с золотой каемочкой», ищет ответы и дополнительную информацию самостоятельно, пользуется электронными словарями.

Дистанционное обучение - это дисциплина, ответственность и самостоятельность. Я шучу, что уже сейчас наш ребенок обучается удаленной работе. Сама форма обучения готовит ее к жизни в современном мире, где все больше фрилансеров и людей, которые сами организуют свою жизнь и рабочее время. Ребенок учится и видит, что многое зависит от нее, а не от «средней скорости работы ученика» или скорости речи учителя. Она знает, что чем продуктивнее и организованнее она будет, тем больше свободного времени останется.

Дистанционное обучение позволяет избегать всякого рода перекосов и жить по своему графику, исходя из своих ценностей и интересов.

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