Навальный: политик, шпион или святой?

Вопрос только на первый взгляд может выглядеть риторическим. На самом деле он настолько серьезен, что воротилы кремлевской пропаганды уделяют той теме бессонные ночи и проводят слякотные дни в командировках в Сибирь. Честно говоря, они до сих пор пребывают в растерянности после громкого интервью Алексея Навального журналу Der Spiegel, в котором в своем отравлении он напрямую обвинил Владимира Путина.

Человек, которого просмотрели, – так можно называть этого российского политического деятеля, после известного события стремительно ставшего существенной проблемой для Москвы в отношениях с Западом.

Многих ли деятелей политического поля, которые воскресли, как пророк, мы могли бы назвать? Может, и не через три дня и не совсем мертвых, а из состояния комы, но все же, согласитесь, статус берлинского пациента резко стал настолько солидным, что с ним нужно вести себя очень осторожно и обдуманно. Однако даже и в таком случае все, похоже, и дальше для Кремля будет катиться под откос и по очень крутой траектории.

Liudas Dapkus Foto: Asmeninio albumo nuotr.

Примадонна кремлевской пропаганды Дмитрий Песков в этом спектакле играет первую скрипку, однако мелодия – какая-то грустная и неоконченная. Ему помогает коллега и тезка Киселев, который слетал в город, где был отравлен Навальный, и переспал в номере, где это случилось, чтобы опровергнуть этот факт. Однако результат был противоположным: после такой акции он был публично осмеян и в России, и за границей.

Песков никуда не летал и воображаемые улики не собирал. Он прямо заявил, что Навальный – это агент Соединенных Штатов Америки. Логичный и, пожалуй, единственный в этой ситуации остающийся у Кремля аргумент, так как более ранняя и давно рассказываемая версия о деятеле оппозиции здесь более не проходит. До отравления Навального вообще игнорировали – якобы это лишь такой мелкий мошенник, криминальный элемент, рэкетир, о котором не стоит даже и говорить. С одной стороны, открыто действует против президента и его порядка, с другой – никакого тыла: ни партии, ни акций, ни миллионов. Точно не деятель калибра Бориса Немцова или Михаила Ходорковского.

И вот вам: любезно отдан традиционному партнеру по меркантилистскому бизнесу - Германии, проходит лечение в лучшей больнице, его посещает сама канцлер. А проснувшись, пальцем сразу тычет на Владимира Владимировича и кричит: он – убийца! Госпожа Меркель тоже начинает говорить про "Новичок" и болезненный конец энергетического проекта Nord Stream 2. Только старый друг России Шрёдер пытается возражать, но кого на Западе волнует его заплесневевшее мнение!

Если до этого эпизода Кремль избегал даже упоминать гражданина Навального, то сейчас он был вынужден резко менять его классификацию. А классификационных кодов таких деятелей в соответствии с давно известной путинской системой всего два: предатели или враги. Пожалуй, наиболее ярким примером второго типа была знаменитая писательница-диссидент Валерия Новодворская. Говорила, что хочет, была очевидно враждебной режиму, однако не имела никаких шансов растормошить российские массы и стать реальной угрозой власти. Согласно существовавшему до сих пор кремлевскому пониманию, Навальный – другой, он скорее не враг, а предатель, нарушивший какое-то тайное соглашение, пренебрегший снисхождением власти, что он еще раз продемонстрировал, лишь придя в сознание и обвинив Путина.

В России (да и в других странах) все появлялись догадки о том, кто такой Навальный, почему ему якобы разрешается и прощается то, за что другие давно были бы уничтожены. Каковы его обязательства перед режимом. Однако эпизод с отравлением все это перечеркнул, переводя этого деятеля в совсем другую политическую весовую категорию. Поэтому даже и этикетка предателя, по мнению путинской администрации, здесь уже более не подходит. Особенно – после громкого заявления о заказчиках отравления вместе с навалившимися неприятностями на международной арене. Навальный, до того противоречиво оцениваемый в России, стал международной фигурой, дающей смысл всем жертвам жестокости этого режима. Почти как Гарри Поттер. Мальчик, который уцелел. Для того, чтобы отомстить властителю Тьмы. Людям нравятся такие истории с явным протагонистом и ужасным антагонистом.

Есть еще один существенный факт, который выделяет Навального из всех деятелей оппозиции. В отличие от многих, его цель – это не само право на свободное слово и открытую критику Кремля. Он стремится к власти. Может сосредоточить массы. Поэтому он действительно опасен. И все же врагом объявлять сейчас было бы неразумно, так как любой политик, даже если он действует открыто враждебно, является самостоятельной фигурой на этой доске политических шахмат. Истинный смысл растранслированной Песковым вести о якобы завербованным ЦРУ Навальном состоит в том, что это лицо – всего лишь марионетка, слепо выполняющая написанный в Америке сценарий. Подобным образом всех своих критиков к западным спецслужбам относит и белорусский диктатор.

Весть для рядового россиянина: этот выскочка Навальный – марионетка Вашингтона, поэтому все, что он говорит, это вражеская ложь и манипуляции. Если так, то может и никакого отравления не было. Весть для Вашингтона: вся ваша поддержка и обвинения связаны с защитой "своего", поэтому не могут трактоваться как честная игра. Самая интересная весть, должно быть, предназначена для Германии. Тот, кого вы здесь так выхаживаете и охраняете, – всего лишь шпион другого государства, а вы об этом узнаете последними, так как большой союзник не утруждает себя тем, чтобы вас об этом проинформировать.

Так или иначе после этой истории с отравлением Москва уже может перечеркнуть любые надежды в будущем свои интересы в Европе отстаивать через по-своему слабое ее звено – Германию. Для Литвы, как и для других стран Восточной Европы, это добрый знак, поскольку сближение этих двух мощных сил исторически всегда означал геополитические переломы. Сейчас, когда окончательно рассыпается этот хрупкий фасад дружбы между Берлином и Москвой, можно вспомнить 2005 г., когда тот же самый Шрёдер ушел с поста канцлера и началась эпоха фрау Ангелы. Был период определенного замешательства и иллюзий, а иногда казалось, что Москве удастся состряпать очередную лживую "перезагрузку отношений" и снова можно будет делать бизнес с Западом так, как будто ничего и не было.

Однако недобрых знаков становилось все больше. Громкая мюнхенская речь Путина с сожалениями о крахе Советского Союза. Война в Грузии. Крым. Донбасс. Самолет Malaysia Airlines. Понемногу Берлин начал более внимательно слушать, что говорят партнеры в Восточной Европе – та серая зона, которую всегда заглушала генеральная линия: покаяться за то, что гитлеровская Германия сделала России, совершенно не осознавая роли Беларуси, Украины и всех других.

Разочарование Берлина росло, но Москву это не волновало. Она становилась все более наглой – в 2015 г. российские хакеры взломали серверы германского парламента. Вскоре после того Кремль развернул пропагандистскую кампанию о якобы изнасилованной иммигрантами в Берлине россиянке, а еще через несколько лет в центре германской столицы был застрелен бывший чеченский боевик. Как выяснилось, по прямому заказу российской власти. А где еще спектакль в Сирии, отравление Скрипалей, грязные игры с манипулированием сознанием избирателей в странах Европейского союза и США.

Забытый спецслужбами, увлекшимися борьбой с терроризмом, Кремль разгулялся, однако Германия если все это и видела, реальных политических и экономических решений не было. До сих пор. Отравление Навального наконец-то перевесило чашу весов, а Берлин встали в один ряд туда, где уже давно стоят Лондон, Варшава, Таллинн, Вильнюс и другие союзники, без иллюзий оценивающие способности и дерзновения путинского режима.

Как на это реагирует Россия. А ведь очень похоже на то, как и на своего воскресшего гражданина Навального. В ее глазах и риторике Германия из многолетнего партнера вдруг превратилась в несамостоятельное государство, действия которого определяет не ее народ и лидеры, а политтехнологи другого государства. Американская марионетка – точно так же, как Польша или страны Балтии. Отношения России с Евросоюзом ухудшаются уже много лет, однако Москва, похоже, вообще не верит в будущее этого блока и его влияние на мировые процессы. Поэтому склонна к тому, чтобы похоронить их вместе с иллюзиями относительно ЕС. Кто-то там действительно вечно будет верить в благие намерения Путина в отношении близких соседей и всего Запада. Это уже неважно, так как друзей и покровителей в столицах больших стран у этого режима больше нет.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!