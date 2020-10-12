Витольд Янчис. Избиратели преподали болезненный урок Избирательной акции поляков Литвы

Поражение на выборах в Сейм Литвы Избирательной Акции Поляков Литвы – Союза Христианских Семей для одних является поводом для радости, для других – грусти. Руководство партии пытается делать хорошую мину при плохой игре, но уже очевидно, что часть избирателей от Избирательной акции отвернулась, а новых привлечь не удалось. Почему? А давайте "по чесноку" про это и поговорим.

Вальдемар Томашевский, который 21 год стоит у руля партии, не смог предложить избирателям новые цели, которые смогли бы убедить их проголосовать за Избирательную акцию поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС). Отдельного стоит обратить внимание на то, что руководство партии в попытке выйти на национальный уровень сознательно отказалось от борьбы за реализацию своих обещаний, декларируемых как минимум полтора десятка лет.

Во время избирательной кампании в Сейм со стороны лидера Избирательной акции прозвучали слова о том, что для партии больше не являются приоритетом борьба за то, чтобы имена и фамилии тех представителей польского меньшинства, которые этого пожелают, в их паспортах записывались при помощи букв польского алфавита. С повестки партии на выборах в Сейм исчез и вопрос использования польского языка наравне с государственным в местах компактного проживания меньшинств. Сотрудничество и коалиция вместе с Союзом зеленых и крестьян, правящей партией, лишила ИАПЛ-CХС возможности мобилизовать избирателей под лозунгами "власти угнетают национальные меньшинства".

Вместо этого в сторону избирателей от руководства партии посыпались обещания – борьбы за традиционные семьи, увеличение зарплат, увеличение пенсий, налогообложение богатых, сокращение депутатов Сейма, дружную жизнь с соседями. Грубо говоря, все то, что так или иначе присутствует в повестке больших партий. Таким образом ИАПЛ-СХС по крайней мере в глазах своих некоторых избирателей перестала отличаться от других партий. С одной стороны, попытка выйти на общенациональный уровень и неудачная попытка диалога с избирателями в виде новых целей стоили партии потери индивидуальности и голосов избирателей, с другой стороны - ИАПЛ-СХС за голоса избирателей пришлось конкурировать с Партией труда, лидер которой, одиозный, но харизматичный политик Виктор Успасских, традиционно собирает голоса русско- и польскоязычных избирателей.

Не лучшим образом на имидж партии повлиял скандал Мацкевич-гейт, главным действующим лицом, которого оказался Михал Мацкевич, председатель Союза Поляков Литвы и депутат в Сейм Литвы от ИАПЛ-СХС. Депутат оказался подозреваемым в деле, которое ведет прокуратура Польши, о фальшивых фактурах и хищениях десятков тысяч злотых. Высказывания со стороны польской партии в Литве, которые можно трактовать как поддержку Александра Лукашенко (а последний, как известно, фальсифицировал выборы и прославился тем, что начал массовые репрессии против собственного народ), также не могло не повлиять на решение части избирателей голосовать против партии.

Странное и скандальное решение министра Ярослава Наркевича заасфальтировать отрезок дороги ведущей к дому премьер-министра Саулюса Сквернялиса, партнера ИАПЛ-СХС по правящей коалиции, и ссора Вальдемара Томашевского с влиятельным литовским журналистом Андрюсом Тапинасом, который призвал своих читателей и зрителей не голосовать за ИАПЛ-СХС, тоже стоило партии потери части голосов. Спарведливолсти ради, саму акцию Тапинаса и ее влияние на поражение ИАПЛ-СХС переоценивать не стоит, но свои плоды - несколько сотен или даже тысячу голосов против - она наверняка принесла.

Вернемся к результатам нынешних выборов. Фактически Избирательная акция поляков Литвы вернулась на уровень Сейма созыва 2008 – 2012 годов. Тогда за партию проголосовало 4,79 проц. от общего числа избирателей (59 273 голоса) и ИАПЛ получила четыре места в парламенте. Сейчас мы видим, что пока что за ИАПЛ-СХС проголосовало 4,82 проц. избирателей – 56 338 голосов. Существует высокая вероятность что ИАПЛ-СХС получит еще один-два голоса после второго тура в одномандатных округах. В таком случае количество представителей польской партии в Сейме Литвы увеличится до 4 депутатов. Напомним, что Вальдемар Томашевски свою карьеру на посту Избирательной акции поляков Литвы в 1999 году, в 2000 году прошли выборы в Сейм и польская партия получила два места в парламенте. Ситуация повторилась на выборах в 2004 году – два места. Дальше благодаря усилиям Вальдемара Томашевского, превратившего партию в эффективный механизм по контролю избирателей, количество голосов стало расти. Партия оказывается на пике своего могущества, перешагивает 5 проц. барьер и получает 8 мест на выборах в 2012 году, на выборах в 2016 году - снова 8 мест, а проигрывая на нынешних выборах, рискует свалиться в пике и в конечном счете вернуться к результатам 2000 – 2008 годов с двумя или максимум тремя депутатами в парламенте.

У меня, как и у многих граждан Литвы польской, русской национальности, начиная с 2000 годов была быть может немного наивная, но все-таки мечта, что Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей сможет занять достойное место среди традиционных литовских партий и в конечном счете превратится в партию, которая будет строить будущее Литвы наряду с остальными партиями. У меня была мечта, что партия сможет объединить всех жителей Литвы, в ней будет место и для поляков, и для русских, и для литовцев, и вообще для представителей любых национальностей и народностей. У меня была мечта, что в польской партии найдется место и для защитников традиционных ценностей и представителей ЛГБТ, которые вместе будут работать для Литвы. Мечта все еще остается, а вот в лидера этой партии я уже не верю и потому свой голос отдал другой партии. Горький вкус победы.

Поскольку символ Избирательной Акции Поляков Литвы – Союза Христианских Семей - рыба - один из самых древних символов христианства, мне кажется уместным привести цитату из нетленного произведения Булгакова "Мастер и Маргарита", которое пережило сотни политиков и десятки партий:

– Вторая свежесть – вот что вздор! Свежесть бывает только одна – первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!

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