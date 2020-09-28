Людас Дапкус. Ощипывание двуглавого орла

Новости про коронавирус снова стали доминировать на малых и больших экранах. Мир, ненадолго отвлекшийся на связанные с Россией проблемы, теперь живет новыми реалиями. Тем не менее, начавшиеся этим летом в России процессы не утихают – даже наоборот. Хозяину Кремля грозят проблемы и с Запада, и с Востока. Приближающиеся перемены, несомненно, будут ощущаться не только в России, но и во всей Европе.

Голова Путина раскалывается от постоянных провалов, а старые таблетки уже не помогают. И название самой болезненной мигрени – Хабаровск. Жителям города, расположенного в Сибири, на берегу Амура, Сеул и Токио всегда были ближе, чем Москва. Раньше это относилось только к географии. А вот сейчас регион с опасной скоростью удаляется от Москвы и в области политики. То, что происходит там уже два месяца, еще недавно было невообразимым в России. Сейчас зараза протеста распространяется, как пожар в тайге – протестующих поддерживает Томск, присоединился Владивосток, другие отдаленные от Москвы города.

Многие слышали об этих уникальных для России протестах, но каковы их причины и возможные последствия. Самое интересное – почему люди митингуют почти каждый день? Чего они хотят? Почему их всех еще не посадили за решетку? Я выяснял это, разговаривая с журналистами и общественными деятелями из Хабаровска и других городов Дальнего Востока. Официально история довольно проста: по указанию центральной власти был арестован губернатор Хабаровска Сергей Фургал, бывшему бизнесмену были предъявлены обвинения в заказных убийствах, совершенных в последнем десятилетии прошедшего века; обвиняемый свою вину не признает, обвинение не подтвердил ни один опрошенный. Но не в этом смысл.

Liudas Dapkus Foto: Asmeninio albumo nuotr.

Важнее то, что этот, казалось бы, обычный российский политик, член партии ЛДПР легендарного Владимира Жириновского, уже бесчисленное количество лет протирающего штаны в Госдуме, неожиданно стал символом борьбы за свободу. Что он сделал? Ничего выдающегося. На выборах бросил перчатку скомпрометировавшему себя губернатору, который был так уверен в своей незыблемости, что даже не удосужился "поработать" с комиссией по подсчету голосов. Члены комиссии честно посчитали голоса, и Фургал стал губернатором края, а став властью, худо-бедно, но начал реально помогать жителям: заставил бюрократов поднять свои пятые точки и совершил главную ошибку своей жизни – вмешался в местный бизнес московских группировок.

Никакой политической оппозиции или открытой критики Кремля. Только чисто хозяйственный подход. Однако в России наказывают и за значительно меньшие попытки вмешательства в бизнес друзей Путина. Поэтому было решено не ждать следующих губернаторских выборов, во время которых можно было бы тихо убрать выскочку. Уголовное дело, обвинение, арест. Вот только такой реакции Москва не ожидала.

Кто-то в социальных сетях написал: "Мы идем на улицу кормить голубей". Посланием начали делиться. Люди вышли на улицы и площади. Сначала сотни, тысячи, потом десятки, сотни тысяч.

И их протест не утихает и не утихнет. Это пробуждение дремавшего большинства, которое не обещает Путину ничего хорошего.

Если маленький камушек долгое время будет лежать на дороге под определенным углом, в один день он сможет изменить направление движения даже большого самосвала. Так и эти протесты – длинная цепь странных совпадений, в конце концов ставшая реальной опасностью режиму. Многотысячные марши снимают десятки влогеров, а их каналы уже смотрят миллионы жителей во всех концах России. Что они думают после этого об официальных сюжетах на пропутинских каналах, на которых демонстрантов называют "кучкой отщепенцев"?

Большие и маленькие протесты в Москве и Санкт Петербурге власть уже давно научилась усмирять быстро и эффективно уже на этапах подготовки к митингам. Но в Хабаровске все происходит не так. В первую очередь, из-за полной деградации репрессивно-правового аппарата. Плюс 7-часовая разница во времени. Когда Москва просыпается, безнаказанный Хабаровск уже идет спать после успешно проведенного несанкционированного митинга. Потому протестующих стало так много, что разгонять их никто и не думал из-за опасения непредсказуемого развития событий. Опять ошибка власти. И еще один симптом, показывающий, что центральная власть абсолютно не знает, как живет российская глубинка под гнетом местной власти, которая делает что хочет в условиях полной коррупции правовой системы, Когда нищета достигла такого дна, что низы уже не хотят жить по-старому, как когда то с трибуны вещал соотечественник россиян Владимир Ленин.

Люди выходят на улицы не из-за губернатора Сергея Фургала. Его арест - просто последняя капля, и теперь люди будут бороться. Возможно, протесты успокоятся, возможно, кого-то арестуют, регион получит миллиарды, но огонь такими методами не погасить. Часть жителей Хабаровска уже не ходит на митинги. И не потому, что устали, а потому что готовят более радикальные действия. Люди, еще вчера верившие в историческую миссию Путина, сегодня уже протрезвели. Простому россиянину Президент предстает в образе полубога, которому нужно верить и на которого нужно молиться. Теперь полубог в их глазах умер. И никогда не воскреснет. И каждый день таких протестов увеличивает ряды людей, которые перестают верить в полубожество Путина. Режим просто не в состоянии выполнить их требования, потому что в коррумпированном, гнилом обществе невозможно успешное существование конкурентной, эффективной и отвечающей общественным требованиям экономики.

Однако протесты в Хабаровске, не единственная причина плохого запаха из гнезда двуглавого орла. Воняют и другие яйца. Темные тучи идут с Запада. Как я писал несколько недель назад, этим летом несколько европейских государств объявили о выдворении со своих территорий выявленных российских шпионов. Это подтверждает еще один этап прозрения и, хотя и запоздалое, но все-таки, решение говорить с Кремлем понятными ему словами и методами. 23 сентября из немецкой клиники был выписан российский оппозиционер Алексей Навальный, попытка отравления которого была предпринята в Сибири. Останется ли он на Западе или найдет смелость вернуться в Россию – это уже не особо важно. Самое главное – этот циничный выпад окончательно сбросил с лица немецких политиков паутину иллюзий, а отношения с Россией стали еще быстрее катиться в пропасть.

В сентябре 2020 закончилась начатая еще Горбачевым эра "особых отношений между Москвой и Берлином". Закончилась не только эра, сильнейшая европейская держава не будет уже выступать в качестве адвоката Кремля в трансатлантических организациях. Теперь Россия для Германии – точно такая же опасная и непредсказуемая держава, какой ее видят Великобритания, Польша, Литва и другие страны, давно говорящие о само собой разумеющихся вещах, к примеру, прекращении строительства газопровода Nord stream 2. Но неприятности для Москвы не ограничатся только потерями от не введенного в эксплуатацию газопровода. Не будет государственных визитов на самом высоком уровне, будут ограничены экономические и политические контакты. Скорее всего, Германия поддастся давлению США и увеличит расходы на оборону.

Москве, которая передавая Навального Берлину, надеялась на прощение и очищение, этот крутой поворот фундаментальной немецкой внешней политики может показаться ударом в спину. Россия станет трактовать Германию как еще одну европейскую служанку Вашингтона. Кремлю уже не от кого будет ждать смягчения санкций, посредничества по вопросам Восточной Украины и Беларуси. Вот такой процесс срывания масок в эпоху их всеобщего ношения.

Дальше будут по инерции требования совместного расследования отравления Навального, отношения будут выясняться в Организации по запрещению химического оружия. Однако все это не поменяет сути – теплые отношения между Россией и Европой сменяются холодным миром, а Москва все свои силы и средства в ближайшее время будет направлять на территорию, граничащую с Литвой. Не будет никаких переговоров с оппозицией при посредничестве ЕС. И тон, и действия будут только ужесточаться. Сейчас Путин попросту не может себе позволить потерять еще одну буферную зону, как это произошло с Украиной.

Нас ждет интересная осень. И еще более непредсказуемая зима.

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