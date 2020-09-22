Дмитрий Крапивенко. Как воспринимает украинская власть и общество события в Беларуси?

Молодая, но довольно популярная киевская группа "Пирятин", что играет в стиле "пауер-кантри", записала песню в поддержку белорусских протестов под названием "Чырвоная и белая". Это далеко не единственный пример такой солидарности, но украинские пользователи соцсетей обратили внимание, что в начале клипа "Пирятина" девушка из Беларуси говорит по-русски, а украинские музыканты поют свою песню по-белорусски: « странно, наша рок-группа запросто сочинила текст на языке, на котором почти не говорят даже самые прогрессивные противники Лукашенко».

Подобные комментарии – квинтесенция мнения украинцев, которые поддерживают восставших против диктатуры, но в тоже время не понимают, почему сторонники лозунга "Жыве Беларусь" не поднимают вопросы национальной идентичности и геополитического выбора.

"Почему главной песней протеста стали "Хочу перемен" Цоя, а не какой-то белорусской группы, на родном языке?" - не перестают удивляться украинцы. Но кроме языковых и эстетических моментов, есть и более принципиальные. С 2014-го элементарным бытовым маркером "свой-чужой" для многих украинцев стал вопрос: "Чей Крым?" И ответы на него лидеров белорусских протестов многих разочаровали.

Светлана Тихановская по началу избегала ответа на него, позже определилась, что украинский полуостров отошел под контроль РФ в нарушение норм международного права: "юридически Крым украинский, а фактически – российский". Такая позиция мало чем отличается от видения Александра Лукашенко, который говорит: "Референдум(в Крыму в 2014-м – Ред) и все прочее оставим юристам… Крым де-факто российская территория». Такие высказывания подрывают доверие к лидерам оппозиции, но не к протестующим белорусам: на улицах украинских городов, например, на мэрии Киева и Львова висят большие бело-красно-белые флаги, медиа активно освещают события в соседней стране, на телеграм-канал Nexta подписались тысячи украинцев.

Свободная демократическая Беларусь – желанный союзник для Украины. Это мощный символ эмансипации от Российской империи, завершение национально-освободительного движения, которое потерпело поражение сто лет назад в Белорусской и Украинской народных республиках. Есть и прагматический аспект: российские военные базы в Беларуси – потенциальная угроза, и в случае аншлюса, который сегодня кажется вполне реальным, на севере Украина получит дополнительную тысячу километров границы, которые при неблагоприятных условиях могут стать еще одной линией фронта. Дружественный проевропейский Минск – это и путь к тесному балто-черноморскому сотрудничеству, о котором в Украине мечтают с 1990- х годов.

Лидеры протестов в Беларуси все как один твердят о своих дружественных намерениях относительно России. И это в Украине многих раздражает. Дело не какой-то особой "русофобии", о которой так любят говорит кремлевские пропагандисты. Украинцы помнят мягкую бескровную "цветную" революцию 2004-го, когда люди восстали прежде всего против фальсификаций на выборах, и Путин был единственным лидером, который признал незаконную победу Януковича. Тогда на Майдане о геополитике говорили немного и новоизбранный президент Виктор Ющенко совершил свой первый официальный заграничный визит в Москву. Но политики мирного сосуществования не случилось, поэтому Киеву пришлось освоить горький урок в 2014-м.

В отношении Лукашенко Москва сегодня ведет себя также, как с Януковичем во время Революции достоинства: огромные займы, силовая и информационная поддержка. Мирные активисты на улицах белорусских городов стараются этого не замечать. В глазах закаленных двумя Майданами украинских граждан такая позиция кажет неоправданно наивной. Равно как и пацифизм при неслыханной жестокости к митингующим со стороны ОМОНа и других подразделений МВД. Многие видят в подчеркнутом миролюбии причину грядущего поражения. Как говорит крымскотатарский активист Айдер Муждабаев о событиях в Беларуси: "Если ты не убиваешь диктатора – диктатор убивает тебя".

Что касается официального Киева, то его позицию четко обозначил посол Украины в Беларуси Игорь Кызым: "Наши отношения (с Беларусью – Ред) поставлены на паузу". 15 сентября Верховная Рада приняла постановление, в котором признала, что выборы в РБ не были "ни свободными, ни честными", и высказала поддержку введению санкций против лиц, причастных к фальсификациям и насилию против митингующих. Какой-то особой проактивности в этом решении не наблюдается: Киев отважился на это лишь после аналогичных шагов стран Евросоюза, поэтому его стоит воспринимать как движение в кильватере Брюсселя.

В украинском парламенте сегодня можно увидеть как бело-красно-белые флаги (их приносят в сессионный зал представители партий "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Голос", "Батькивщина". В ложе пророссийской партии "Оппозиционная платформа "За жизнь" дважды случился один и тот же курьез: депутаты вывешивали флаг Белорусской ССР (де-юре нынешний государственный в Беларуси), но оба раза размещали его вверх тормашками, что, строго говоря, можно рассудить как надругательством над официальной символикой соседнего государства.

Как отмечает Игорь Кызым, представители протестного движения Беларуси, большого внимания украинскому дипломатическому представительству не уделяют, члены Координационного совета больший интерес проявляют к России, которая про словам Кызыма, воспринимает Беларусь как свою "вотчину".

Antonas Radniankovas, Ivanas Kravcovas Foto: Zuma Press / Scanpix

Украинский дипломат также говорит о том, что в посольство иногда обращаются отдельные белорусские правозащитники, которые опасаются преследований: Украина готова их принять, но пока без представления какого-либо особого статуса. Не так давно из Беларуси в Украину было выдворены два оппозиционера Иван Кравцов и Антон Родненков. В украинском посольстве ничего не знали о подобной депортации, а Лукашенко задним числом обвинил их в незаконном пересечении границы и требует вернуть назад. Украина стала местом депортации почти случайно: у Родненкова и Кравцова не было Шенгенской визы, поэтому выдворить из в Литву или Польшу не представлялось возможным. Их публичные выступления в Киеве, очевидно, прогневали Лукашенко, но вряд ли Украина будет удовлетворять его просьбу о возвращении оппозиционеров. Возможно, в ближайшее время подобных "невозвращенцев" из Беларуси в Украине станет больше.

За все годы правления Лукашенко в Киев и другие украинские города переехало немало несогласных белорусов, многие из них даже активно включились в активную гражданскую деятельность как, например, погибший на Майдане Михаил Жизневский.

Исход событий в Беларуси сложно предугадать. Киев, похоже, пока действует со сдержанным опасением: укрепляет северную границу, недавно туда была отправлена 61-ая егерская бригада Вооруженных сил, созданная специально для ведения боевых действий в лесисто-болотистой местности. В остальных вопросах пауза, вероятно, будет длится так долго, насколько это возможно.

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